好久不見招牌「螃蟹球」　林煜清笑：身體不聽話



▲林煜清久違登板。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組今天開打，國立體育大學OB以2比0完封世新大學OB，前中信兄弟投手林煜清後援2局無失分。

重新穿上國體大球衣投球，林煜清透露，「上禮拜有一場跟ENERGY隊打友誼賽，跟以前不一樣，現在在國體大是教練身份，這次來比賽，有回想起以前的感覺，只是現在身體已經不聽話了。」

今天球速有135公里，後援2局無失分，林煜清笑說，「盡力了，還沒有全力投，龔榮堂總教練有交代，要先把球丟準。」

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參加這次世壯運，林煜清提到，「龔榮堂總教練有找，校友們很熱烈參加，自己現在也在學校教球，想說一起加入，冠軍戰在台北大巨蛋，還沒有完成大巨蛋的夢想，看能不能圓夢一下。」

另外一組有強敵山羊兄弟隊與ENERGY隊，林煜清也說，「想說4強先過再說，打到冠軍戰，才有大巨蛋，其實志在參加，能在場上丟球，感覺還不錯。」

林煜清還說，「今天表現跟預期差不多，為了這個比賽，都有維持在丟球，之前有變胖，為了比賽有瘦了一點，找空檔跟選手丟球，以前有腳的舊傷，所以也不太能激烈運動。」

不過林煜清直言，「4強以後賽程應該滿硬的，目前最多是投2局，複賽要打7局，球隊可能需要投手多一點，有心理準備到時候，可以要多投幾局。」

另外，今天比賽中秀出過往招牌螃蟹球，林煜清謙虛地說，「還可以，但沒有之前那麼快，能跟大家聚在一起，開心比較重要，很多都是之前戰友，為國體出一份力，滿期待冠軍戰可以跟以前戰友潘菘瑋對決，但重點是要先晉級。」



▲林煜清久違登板。（圖／記者李毓康攝）