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王威晨4打點擊退富邦　德保拉刷新隊史洋投最多勝紀錄

▲中信兄弟洋將德保拉。（圖／中信兄弟提供）
▲德保拉打破風神隊史洋投最多勝場紀錄。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將22日在台中洲際球場交手中信兄弟，富邦派出張奕先發，對上中信洋投德保拉（Jose De Paula），此役中信岳政華繳出3安猛打，還有王威晨貢獻4分打點，搭配德保拉先發6局失掉1分非自責分，最終9比3擊敗富邦，德保拉拿到中華職棒生涯第71勝，超越隊史洋投風神（Jonathan Hurst）最多勝紀錄。

中信第1局率先得分，開路先發岳政華擊出左外野二壘打，江坤宇擊出二壘滾地球刺殺，推進岳政華上到三壘，王威晨敲出中外野高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點。

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第3局中信持續搶攻，岳政華敲出右外野二壘打，不料張奕發生投手犯規，岳政華兵不血刃上到三壘，江坤宇補上中外野高飛犧牲打，中信2比0領先，

中信第5局大舉進攻，岳東華安打上壘，岳政華突襲短打上壘，王威晨揮出左外野二壘打，一棒送回2分，接著許基宏、詹子賢連續安打，各打下1分，同時也打退張奕，改由張瑞麟接替，中信單局攻下4分，差距拉開到6分。

張奕總計先發4.2局，用了96球，61個好球，被擊出7支安打，投出2次三振，2次四壞球，丟掉6分自責分，吞下本季第6敗。

6局上富邦打破鴨蛋，王正棠安打上壘，戴培峰擊出投手前滾地球，投手傳二壘發生失誤，後面范國宸補上適時安打，有1分打點，富邦追到5分差。

富邦新秀陳鐿中在第6局初登板，連續解決3名打者，但第7局續投遭到狙擊，連續被掃出4支安打，包括2支二壘打，失掉3分自責分。

8局上，申皓瑋揮出左外野陽春全壘打，個人本季首轟，第9局富邦最後反攻，靠著對方三壘手王政順接球失誤得到1分，不過終場仍以6分差落敗，富邦中斷2連勝。

德保拉先發6局，用了89球，65個好球，被擊出7支安打，送出6次三振，沒有任何四死球，失掉1分非自責分，收下本季第5勝，也是中職生涯第71勝，正式超越風神，成為隊史最多勝洋投。

關鍵字： 中職中信兄弟

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