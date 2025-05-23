孫易磊初亮相後援好投　登上日媒報紙封面



▲孫易磊初登板登上日刊體育。（圖／悍創運動行銷提供）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊台灣投手孫易磊昨日完成一軍初登板，後援2局無失分，表現十分精彩，好表現也登上日本媒體《日刊體育》頭版。

昨日孫易磊首度升上一軍，並且直接一軍登板，被教練團安排在第9局上場，總計後援2局，用了23球，面對7名打者，被擊出1支安打，無失分。

孫易磊昨天賽後表示，一開始雖略感緊張，但從第三球起便找回節奏，以平常心應戰，他補充，自己早已準備好應對緊張場面，並想像以一分領先情境上場，因此得以迅速進入比賽狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於首次登上火腿隊主場投手丘，他表示：「比想像中還冷靜。」而當監督在第9局結束後要求他續投第10局時，他也直言「完全沒問題」，展現初登板的沉著與抗壓性。

嘗試跨局投球續兩局投球，孫易磊提到，對於投球經驗上確實有幫助，沒有任何問題。

孫易磊評價初登阪，「如果是滿分100分的話，大概65到70分左右吧，第1局在抓到2個出局數之後，連續投了三顆壞球，那不是我平常的節奏。這部分我想要在下次修正。另外對於那個內野安打，我覺得處理上可以再更迅速，這也是我要改善的地方。」

另外，孫易磊感謝家人「從小時候到現在進入職業棒球，一路上都受到他們的支持，我真的非常感謝他們。」



▲孫易磊初登板登上日刊體育。（圖／悍創運動行銷提供）