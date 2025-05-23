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高國輝「切桿」安打　看周思齊滑接：年輕幾歲一定接得到

▲▼2025世壯運棒球，山羊兄弟高國輝。（圖／記者李毓康攝）
▲山羊兄弟隊高國輝。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組23日續戰，山羊兄弟隊預賽第2場10比5擊敗ENERGY隊，拿下2連勝，同時有安打表現，高國輝表示，「用切桿的感覺去打。」

昨天由於請假參加世壯運高爾夫球項目，今天高國輝歸隊先發，他表示，「今天總教練體恤我，讓我打DH就好，這幾天走路走太多，球都剛好打到離球車比較遠的地方，小腿比較疲勞一點。」

第一個打席揮出深遠飛球，差一點就是全壘打，高國輝笑說，「可能是矇到的，太亮了，有點看不到球，不過老隊友林晨樺的球還是滿不錯的，第一顆揮棒落空的時候，有點嚇一跳，有瞄到球速有131公里。」

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高國輝回憶，「過往對戰林晨樺都是實戰打擊練習（Live BP）才有機會打他的球，大家上場心情都一樣，很興奮，就像學生棒球時代，打球的氛圍很好，擊出安打應該也是矇到的，用切桿的感覺去打，這幾天短桿一直打不好，回家在懊惱，今天用切桿的感覺就打出去了。」

現職為富邦悍將二軍打擊教練，高國輝特別請假參加世壯運，他也說，「上場比賽就是把球看清楚，打到球，回去才有辦法跟選手交代，至少有打到球，球隊都知道我要參加這個比賽，缺席1個多禮拜時間，不知道他們有沒有看轉播，但應該是沒有啦，這個時間剛好是他們要練習熱身的時候。」

高國輝坦言，「其實很懷念，過往對手都出現在球場上，包括我們球隊也是，不管是兄弟隊或是其他球隊，有回到剛回中華職棒打球的感覺，大家都回來球場。」

另外，高國輝還說，「林瀚第2個打席上去打擊，問我有沒有信心，結果他上去就偷點，印象滿深刻，還有周思齊的滑接，如果再年輕幾歲，一定接得到，真的是差一點點，差一個手套的距離。」

關鍵字： 世壯運棒球

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