運動雲

>

高國輝首打席差點開轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY林晨樺。（圖／記者李毓康攝）
▲林晨樺。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組23日續戰，山羊兄弟隊預賽第2場10比5擊敗ENERGY隊，今天ENERGY隊派出前富邦悍將投手林晨樺先發登板，賽後他直呼天氣太熱了。

今天ENERGY隊預賽首戰，派出林晨樺先發，2.1局丟8分，最快球速131公里。

受到守備影響，雖然林晨樺失8分，隊友黃恩賜發自內心，「我很感動耶，他差點昏倒在投手丘，我們投手比較少，希望他再撐一下，再抓2個出局就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

參加這次世壯運，林晨樺透露，「平常利用下班之餘稍微動一下，因為學校真的太忙，不知道今天這麼熱，真的沒有力，昨天有稍微看一下山羊兄弟隊比賽，他們都是全力拚。」

林晨樺提到，「1月收到通知要準備世壯運，強度就是想辦法維持，上禮拜有投一場練習賽，正式比賽已經是2021年，職棒生涯最後一場在天母球場，今天是壯年第一場出賽，正好也在天母球場。」

今天交手前隊友高國輝，被擊出1支安打，林晨樺笑說，「以前只有明星賽對得到，我也不想輸，第1個打席被他敲出深遠飛球，想說是彈力球嗎？怎麼打得這麼遠，可能我的球質比較輕，所以他打得比較遠，高國輝第二打席就是滾地球，有投到131公里，也算滿不錯。」

不過林晨樺認為，「昨天山羊兄弟隊先適應，我們是第一場，只要細節做好，還是有機會的，明天一定要贏，首要目標打進總冠軍戰。」

關鍵字： 世壯運林晨樺棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高國慶「打得歡樂」　郭岱琦想要續戰後年世壯運

高國慶「打得歡樂」　郭岱琦想要續戰後年世壯運

高國輝「切桿」安打　看周思齊滑接：年輕幾歲一定接得到

高國輝「切桿」安打　看周思齊滑接：年輕幾歲一定接得到

高國輝歸隊帶頭打敗ENERGY　山羊兄弟2連勝晉級複賽

高國輝歸隊帶頭打敗ENERGY　山羊兄弟2連勝晉級複賽

孫易磊初亮相後援好投　登上日媒報紙封面

孫易磊初亮相後援好投　登上日媒報紙封面

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

王威晨「相信團隊」　喊話德保拉破紀錄要請星巴克

王威晨「相信團隊」　喊話德保拉破紀錄要請星巴克

王威晨4打點擊退富邦　德保拉刷新隊史洋投最多勝紀錄

王威晨4打點擊退富邦　德保拉刷新隊史洋投最多勝紀錄

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

好久不見招牌「螃蟹球」　林煜清笑：身體不聽話

好久不見招牌「螃蟹球」　林煜清笑：身體不聽話

【電閃雷鳴】大雷雨夜襲北北桃！

熱門新聞

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

讀者回應

﻿

熱門新聞

1孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

2勝騎士歸期未定　兄弟鎖定新洋投

3新庄問再投1局？孫易磊：謝謝！我上

4世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

5林昀儒7局力退德名將　闖世錦賽男單8強

最新新聞

1夜市進駐新莊！呷好味還能抽機票

2梅西解答生涯最愛的進球

3洛磯創百年來最難堪紀錄

435歲格林重返防守一隊　柯瑞致賀

5高國輝差點轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

30多名職棒退役球員齊聚　周思齊:這畫面滿美歡迎來看

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

周思齊差點開轟直呼好可惜　甲子園大師約定2年後報仇

孫易磊轉支配下火速上一軍！新庄監督曝「台灣雙星」夢幻安排

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366