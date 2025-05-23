高國輝首打席差點開轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？



▲林晨樺。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組23日續戰，山羊兄弟隊預賽第2場10比5擊敗ENERGY隊，今天ENERGY隊派出前富邦悍將投手林晨樺先發登板，賽後他直呼天氣太熱了。

今天ENERGY隊預賽首戰，派出林晨樺先發，2.1局丟8分，最快球速131公里。

受到守備影響，雖然林晨樺失8分，隊友黃恩賜發自內心，「我很感動耶，他差點昏倒在投手丘，我們投手比較少，希望他再撐一下，再抓2個出局就好。」

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參加這次世壯運，林晨樺透露，「平常利用下班之餘稍微動一下，因為學校真的太忙，不知道今天這麼熱，真的沒有力，昨天有稍微看一下山羊兄弟隊比賽，他們都是全力拚。」

林晨樺提到，「1月收到通知要準備世壯運，強度就是想辦法維持，上禮拜有投一場練習賽，正式比賽已經是2021年，職棒生涯最後一場在天母球場，今天是壯年第一場出賽，正好也在天母球場。」

今天交手前隊友高國輝，被擊出1支安打，林晨樺笑說，「以前只有明星賽對得到，我也不想輸，第1個打席被他敲出深遠飛球，想說是彈力球嗎？怎麼打得這麼遠，可能我的球質比較輕，所以他打得比較遠，高國輝第二打席就是滾地球，有投到131公里，也算滿不錯。」

不過林晨樺認為，「昨天山羊兄弟隊先適應，我們是第一場，只要細節做好，還是有機會的，明天一定要贏，首要目標打進總冠軍戰。」