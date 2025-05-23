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高國慶「打得歡樂」　郭岱琦想要續戰後年世壯運

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY高國慶。（圖／記者李毓康攝）
▲高國慶。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組23日續戰，山羊兄弟隊預賽第2場10比5擊敗ENERGY隊，ENERGY隊老大哥高國慶笑說，「今天我們打得比較歡樂。」

今天擔任ENERGY隊先發第4棒，只打了1次，選到四壞球保送，高國慶表示，「知道要報名參加這次比賽，還滿期待這一天，因為可以碰到很多老戰友，以及後輩學弟，很久沒有聚在一起，藉由這個機會聚一聚。」

高國慶笑說，「比賽我們還是打得比較歡樂，知道打出來的結果會是怎麼樣，但過程都有盡全力。」

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難得有機會重溫昔日跟老戰友比賽時光，高國慶坦言，「滿有那種味道，選手的時候，都是在球隊算是比較教練重用的球員，隔了這麼多年又聚在一起，其實有以前那種感覺，希望還有機會。」

ENERGY隊總教練兼選手的郭岱琦透露，「昨天有來看一下球賽，不知道各隊實力怎麼樣，先來看一下。」

郭岱琦直言，「非常期待比賽，期待好幾個月，可以在球場上拚，很興奮，絕對還有機會，2年後世壯運在大阪，有這個想法，提早準備一下，大家對棒球還是很有熱情。」

不過高國慶也說，「畢竟時間都花在目前球隊，這裡球員狀況都是交給郭岱琦，集訓我比較沒辦法到，黃恩賜身手還在，鄧志偉與蔡森夫表現不錯，他們訓練比較少，原本聽說蔡森夫狀況不太好，沒想到第一次代打就有安打，後面會重用他。」

最後4局下球隊追回2分，高國慶認為，「後面分數拉開，得分有點晚了，今天守備上出了比較大問題，後面如果多注意一點，還是很有機會。」

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY郭岱琦。（圖／記者李毓康攝）
▲郭岱琦。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： 世壯運棒球

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