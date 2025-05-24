超越勝負的感動！　高國慶客串台日友誼賽主審



▲ENERGY隊與日本甲子園大師隊擁抱。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組24日進行預賽最後一天賽程，ENERGY隊原本今天預賽第2戰對上日本甲子園大師隊，由於日本甲子園大師隊人數不足無法比賽，不過雙方依舊打了一場友誼賽，ENERGY隊大學長高國慶下場客串主審。



▲ENERGY隊與日本甲子園大師隊致意。（圖／記者李毓康攝）

隊上擁有前職棒球員包括高國慶、黃恩賜、林晨樺、鄧志偉、張詠漢、蔡森夫、陳致鵬、曾琮萱、郭岱琦、羅國龍，昨天ENERGY隊首次亮相，可惜遇上周思齊領軍的山羊兄弟隊，最後以5比10落敗。

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▲ENERGY隊與日本甲子園大師隊擁抱。（圖／記者李毓康攝）

今日本來ENERGY隊交手來自日本的日本甲子園大師隊，但因為人數不夠，最後ENERGY隊不戰而勝，雖然比賽無法進行，日本甲子園大師隊還有其他35歲以下的選手，雙方進行友誼賽，結束後雙方擁抱致意。

今天比賽無法進行，高國慶坦言，「當然很可惜，少了一場比賽可以打，第一次遇過不戰而勝，2年後換日本主辦，他們有來邀約後年再戰。」



▲高國慶客串友誼賽主審。（圖／記者李毓康攝）

複賽4強戰對手很有可能國立體育大學OB隊，高國慶表示，「感覺實力還不錯，前天有看林煜清投，變化球還滿準的。」

高國慶透露，「因為先前受傷的關係，目前我只能打，不能守，羅國龍因為有事情退出，所以這次我也登錄球員。」



▲高國慶客串友誼賽主審。（圖／記者李毓康攝）