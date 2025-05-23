鄧愷威、林維恩登板吞敗　李灝宇敲安+盜壘



▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，舊金山巨人隊3A投手鄧愷威中繼0.2局，失4分，苦吞本季首敗。

巨人隊3A投手鄧愷威面對洛杉磯道奇隊3A，第6局上場中繼，當時球隊5比2領先，鄧愷威中繼0.2局，用了31球，21個好球，被擊出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失4分，3分自責分，防禦率飆到7.50，球隊5比9輸球，鄧愷威承擔本季首敗。

匹茲堡海盜隊3A內野手鄭宗哲今天先發守游擊，排在第9棒，遭遇底特律老虎隊3A，1打數沒有安打，選到1次四壞球，打擊率0.194，球隊1比2落敗。

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至於同場先發的老虎隊3A內野手李灝宇，今天則是鎮守二壘大關，排在第3棒，2打數擊出1支安打，選到1次四壞球保送，並且跑出本季第6次盜壘成功。

雙重賽第2場李灝宇改任指定打擊，排在第2棒，3打數沒有安打，被三振1次，打擊率降到0.263。

運動家隊1A左投林維恩，遭遇道奇隊1A，先發4局總計87球，65個好球，被敲出9支安打，包括一發全壘打，送出7次三振，失5分，2分自責分，防禦率3.58，球隊4比9輸球，林維恩吞下本季第2敗。

辛辛那提紅人隊新人聯盟投手林盛恩，先發對上巨人隊新人聯盟，今天是投手身份本季初登板，先發2局被擊出一發陽春全壘打，投出3次三振，失掉1分自責分，球隊4比7落敗，林盛恩無關勝敗。

洛杉磯道奇隊新人聯盟外野手柯敬賢，對上西雅圖水手隊新人聯盟，先發鎮守右外野，排在第5棒，5打數敲出2支安打，包括一支二壘打與一支三壘打，有1分打點，被三振1次，打擊率0.395，球隊7比4贏球。