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黃博多8局0責失、宋晟睿猛打　兄弟力克統一收下3連勝

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟23日在台南球場交手統一7-ELEVEn獅，雙方皆由洋投掛帥先發，中信黃博多（Humberto Castellanos）對決統一布雷克（Brock Dykxhoorn），此役黃博多繳出8局失掉1分非自責分內容，加上宋晟睿3安猛打，包含貢獻勝利打點，終場中信4比1力克統一，取得3連勝。

中信第2局先馳得點，許基宏獲得四壞球，詹子賢、宋晟睿連續安打，替球隊先打下第1分。

第4局中信重啟攻勢，許基宏、詹子賢、宋晟睿連續3棒掃出安打，無人出局滿壘狀況下，黃韋盛補上中外野安打，再攻下1分。

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後面布雷克三振掉岳東華，再讓高宇杰擊出右半邊界外飛球被接殺，接著岳政華敲出右外野深遠飛球，卻被統一邱智呈美技接殺，幫助球隊化解危機。

布雷克先發6局退場，用了101球，71個好球，被擊出7支安打，投出4次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，雖然是優質先發，無奈苦吞本季第4敗，中斷跨季台南球場先發9連勝。

中信第8局追加保險，許基宏、宋晟睿串連2支二壘打，有1分打點，後面黃韋盛適時安打，又打回1分，8局下統一1出局攻上一、三壘，陳傑憲擊出二壘平飛球被接殺，中信二壘手岳東華傳一壘發生失誤，讓三壘上的林岱安跑回本壘得分，不過統一後續反攻未果，仍以3分差落敗。

黃博多先發8局，用了98球，69個好球，被敲出6支安打，投出5次三振，1次四壞球，失掉1分非自責分，收下本季第5勝，不過單場最有價值球員票選是給單場3安2打點的宋晟睿。

▲中信兄弟洋將黃博多。（圖／中信兄弟提供）
▲黃博多繳出優質先發。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中職中信兄弟

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