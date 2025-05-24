拋開旅外、中職光環　前兄弟象黃志祥轉行「運輸」很快樂



▲黃志祥。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

前兄弟象37歲內野手黃志祥這次代表國立體育大學OB隊，參與2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組賽事，黃志祥退役後做過不少工作，如今在運輸公司上班，已有滿長一段時間。

2006年到2008年黃志祥曾經赴美發展，投入美國職棒波士頓紅襪隊，2009年返台加入兄弟象，後來輾轉到了La New熊隊與Lamigo桃猿隊，2011年底離開職棒。

好久不見的黃志祥透露，「目前在桃園的運輸公司上班，離開職棒之後，曾經到工地綁過鋼筋，後來去當職業軍人4年，退伍後2017年轉職，開啟目前的運輸工作。」

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黃志祥認為，「這份工作滿自由，開著車到處跑，送貨到全台各地，退下球場之後，要把光環拿掉，算是屬於勞力的工作，用體力去換錢，但其實工作滿快樂，就是怎麼調適，也有人在這一行，做了20多年，像我就是想說快快樂樂去做，如今一做也快要10年。」

運輸工作並不輕鬆，黃志祥表示，「我們公司什麼東西都載，我曾經最遠送貨到台東，而且工廠很早就開門，有時候搬運系統櫃等家具，幾乎每天都是早上4點或是4點半就要起床。」

這次報名世壯運，黃志祥平常仍保持運動習慣，「禮拜天會到新北市打乙組棒球，但還是要做好準備，不然比賽也怕拉傷，否則如果不能上班怎麼辦，多少還是會緊張，怕會打不到球，不過告訴自己，享受這次比賽，不要受傷最重要。」



▲黃志祥。（圖／記者李毓康攝）