運動雲

>

拋開旅外、中職光環　前兄弟象黃志祥轉行「運輸」很快樂

▲▼世壯運棒球，國立體大OB黃志祥。（圖／記者李毓康攝）
▲黃志祥。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

前兄弟象37歲內野手黃志祥這次代表國立體育大學OB隊，參與2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組賽事，黃志祥退役後做過不少工作，如今在運輸公司上班，已有滿長一段時間。

2006年到2008年黃志祥曾經赴美發展，投入美國職棒波士頓紅襪隊，2009年返台加入兄弟象，後來輾轉到了La New熊隊與Lamigo桃猿隊，2011年底離開職棒。

好久不見的黃志祥透露，「目前在桃園的運輸公司上班，離開職棒之後，曾經到工地綁過鋼筋，後來去當職業軍人4年，退伍後2017年轉職，開啟目前的運輸工作。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃志祥認為，「這份工作滿自由，開著車到處跑，送貨到全台各地，退下球場之後，要把光環拿掉，算是屬於勞力的工作，用體力去換錢，但其實工作滿快樂，就是怎麼調適，也有人在這一行，做了20多年，像我就是想說快快樂樂去做，如今一做也快要10年。」

運輸工作並不輕鬆，黃志祥表示，「我們公司什麼東西都載，我曾經最遠送貨到台東，而且工廠很早就開門，有時候搬運系統櫃等家具，幾乎每天都是早上4點或是4點半就要起床。」

這次報名世壯運，黃志祥平常仍保持運動習慣，「禮拜天會到新北市打乙組棒球，但還是要做好準備，不然比賽也怕拉傷，否則如果不能上班怎麼辦，多少還是會緊張，怕會打不到球，不過告訴自己，享受這次比賽，不要受傷最重要。」

▲▼世壯運棒球，國立體大OB黃志祥。（圖／記者李毓康攝）
▲黃志祥。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 世壯運棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧志偉自創運動品牌　飛馬來西亞推廣棒球有更大夢想

鄧志偉自創運動品牌　飛馬來西亞推廣棒球有更大夢想

潘菘瑋被山羊兄弟挖走　黃恩賜殘念林其緯、邱子愷沒來

潘菘瑋被山羊兄弟挖走　黃恩賜殘念林其緯、邱子愷沒來

張詠漢還在適應「早8」　世壯運有準備登板投球

張詠漢還在適應「早8」　世壯運有準備登板投球

超越勝負的感動！　高國慶客串台日友誼賽主審

超越勝負的感動！　高國慶客串台日友誼賽主審

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

黃博多8局0責失、宋晟睿猛打　兄弟力克統一收下3連勝

黃博多8局0責失、宋晟睿猛打　兄弟力克統一收下3連勝

網羅韓援權喜原、金娜妍？　味全球團持續評估

網羅韓援權喜原、金娜妍？　味全球團持續評估

統一主砲林安可復出迎戰兄弟　蘇智傑下二軍

統一主砲林安可復出迎戰兄弟　蘇智傑下二軍

鄧愷威、林維恩登板吞敗　李灝宇敲安+盜壘

鄧愷威、林維恩登板吞敗　李灝宇敲安+盜壘

高國輝首打席差點開轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

高國輝首打席差點開轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

熱門新聞

大谷翔平挑戰104年來最狂紀錄！外媒另看好單季400壘打+100保送

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

拋開旅外、中職光環　前兄弟象黃志祥轉行「運輸」很快樂

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

快訊／頂尖左手對決！林昀儒不敵王楚欽　無緣世錦賽男單4強

巴黎奧運攜手摘銅！李孟遠痛失教練父親　「下輩子還當您的孩子」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平挑戰104年來最狂紀錄！

2屏大守門員「守住罰球」剛要慶祝！遭奪球射門

3拋開旅外、中職光環　黃志祥轉行「運輸」

4日本甲子園缺2人　ENERGY晉4強戰

5林昀儒不敵王楚欽　無緣世錦賽4強

最新新聞

1魔術強森曝溜馬2連勝關鍵　哈利創紀錄

2菊池雄星勝場開胡！天使勇奪8連勝

3女孩動紫趴表演名單曝！廉世彬首唱

4道奇大都會之戰2次罕見觸殺奇景！

5羅伯斯奇招奏效！道奇13局險勝大都會

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

#李珠珢 沒練過的歌現學現跳！求救 #李雅英 認真記動作

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

30多名職棒退役球員齊聚　周思齊:這畫面滿美歡迎來看

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366