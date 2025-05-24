運動雲

>

鄧志偉自創運動品牌　飛馬來西亞推廣棒球有更大夢想

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY鄧志偉。（圖／記者李毓康攝）
▲鄧志偉。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組24日進行預賽最後一天賽程，前統一7-ELEVEn獅一壘手鄧志偉代表ENERGY隊出戰，去年鄧志偉決定創業，想要走出不一樣的路。

2021年底鄧志偉離開職棒，2022年轉戰業餘球隊安永鮮物，隔年正式退役，去年成立個人運動品牌「TCW」，主要業務為國內外球具代理及運動服飾等項目。

談到個人近況，鄧志偉表示，「目前主要時間放在創業，TCW是我的英文名字縮寫，品牌Logo滿好看的，目前公司有代理新加坡品牌的墨鏡、日本品牌Hakusoh、美國FRANKLIN打擊手套，主要是選擇品質不錯，但台灣比較少用的品牌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了自創品牌之外，鄧志偉透露，「去年加入馬來西亞隊教練團，並且參與東亞盃棒球賽，打下球隊20多年來第一場勝利，打贏柬埔寨，還上了當地電視新聞。」

鄧志偉觀察，「馬來西亞滿多人參與快速壘球，但打棒球的人很少，希望去推廣，讓當地人認識棒球，更瞭解台灣棒球文化，棒球不一定只有美國或是日本，未來我的夢想是如果推廣效果不錯，也許可以創造就業機會，讓更多台灣教練可以去馬來西亞教球。」

同時鄧志偉對於品牌未來也有想法，「除了運動用品，計畫推出運動風格的潮T與潮帽，目前都還在設計，當然是以棒球為主，但希望延伸到大眾生活用品。」

有別於過往球員角色，鄧志偉認為，「創業算是樂在其中，去認識更多人，也會跑學校與社團，公司在新北市，但每個月都會到馬來西亞推廣棒球，指導當地教練。」

至於這次來參加世壯運，鄧志偉直言，「當初接到通知，就有稍微準備，能來這邊打球很開心，能跟這麼多戰友與學長一起。」

▲鄧志偉自創品牌。（圖／鄧志偉提供）
▲鄧志偉自創品牌。（圖／鄧志偉提供） 

關鍵字： 世壯運鄧志偉棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

潘菘瑋被山羊兄弟挖走　黃恩賜殘念林其緯、邱子愷沒來

潘菘瑋被山羊兄弟挖走　黃恩賜殘念林其緯、邱子愷沒來

張詠漢還在適應「早8」　世壯運有準備登板投球

張詠漢還在適應「早8」　世壯運有準備登板投球

超越勝負的感動！　高國慶客串台日友誼賽主審

超越勝負的感動！　高國慶客串台日友誼賽主審

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

黃博多8局0責失、宋晟睿猛打　兄弟力克統一收下3連勝

黃博多8局0責失、宋晟睿猛打　兄弟力克統一收下3連勝

網羅韓援權喜原、金娜妍？　味全球團持續評估

網羅韓援權喜原、金娜妍？　味全球團持續評估

統一主砲林安可復出迎戰兄弟　蘇智傑下二軍

統一主砲林安可復出迎戰兄弟　蘇智傑下二軍

鄧愷威、林維恩登板吞敗　李灝宇敲安+盜壘

鄧愷威、林維恩登板吞敗　李灝宇敲安+盜壘

高國輝首打席差點開轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

高國輝首打席差點開轟　林晨樺疑惑：是彈力球嗎？

高國慶「打得歡樂」　郭岱琦想要續戰後年世壯運

高國慶「打得歡樂」　郭岱琦想要續戰後年世壯運

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

熱門新聞

大谷翔平挑戰104年來最狂紀錄！外媒另看好單季400壘打+100保送

屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

拋開旅外、中職光環　前兄弟象黃志祥轉行「運輸」很快樂

快訊／日本甲子園大師缺2人　ENERGY直接晉級4強戰

快訊／頂尖左手對決！林昀儒不敵王楚欽　無緣世錦賽男單4強

巴黎奧運攜手摘銅！李孟遠痛失教練父親　「下輩子還當您的孩子」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平挑戰104年來最狂紀錄！

2屏大守門員「守住罰球」剛要慶祝！遭奪球射門

3拋開旅外、中職光環　黃志祥轉行「運輸」

4日本甲子園缺2人　ENERGY晉4強戰

5林昀儒不敵王楚欽　無緣世錦賽4強

最新新聞

1魔術強森曝溜馬2連勝關鍵　哈利創紀錄

2菊池雄星勝場開胡！天使勇奪8連勝

3女孩動紫趴表演名單曝！廉世彬首唱

4道奇大都會之戰2次罕見觸殺奇景！

5羅伯斯奇招奏效！道奇13局險勝大都會

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

#李珠珢 沒練過的歌現學現跳！求救 #李雅英 認真記動作

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

30多名職棒退役球員齊聚　周思齊:這畫面滿美歡迎來看

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366