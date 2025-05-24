鄧志偉自創運動品牌　飛馬來西亞推廣棒球有更大夢想



▲鄧志偉。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組24日進行預賽最後一天賽程，前統一7-ELEVEn獅一壘手鄧志偉代表ENERGY隊出戰，去年鄧志偉決定創業，想要走出不一樣的路。

2021年底鄧志偉離開職棒，2022年轉戰業餘球隊安永鮮物，隔年正式退役，去年成立個人運動品牌「TCW」，主要業務為國內外球具代理及運動服飾等項目。

談到個人近況，鄧志偉表示，「目前主要時間放在創業，TCW是我的英文名字縮寫，品牌Logo滿好看的，目前公司有代理新加坡品牌的墨鏡、日本品牌Hakusoh、美國FRANKLIN打擊手套，主要是選擇品質不錯，但台灣比較少用的品牌。」

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除了自創品牌之外，鄧志偉透露，「去年加入馬來西亞隊教練團，並且參與東亞盃棒球賽，打下球隊20多年來第一場勝利，打贏柬埔寨，還上了當地電視新聞。」

鄧志偉觀察，「馬來西亞滿多人參與快速壘球，但打棒球的人很少，希望去推廣，讓當地人認識棒球，更瞭解台灣棒球文化，棒球不一定只有美國或是日本，未來我的夢想是如果推廣效果不錯，也許可以創造就業機會，讓更多台灣教練可以去馬來西亞教球。」

同時鄧志偉對於品牌未來也有想法，「除了運動用品，計畫推出運動風格的潮T與潮帽，目前都還在設計，當然是以棒球為主，但希望延伸到大眾生活用品。」

有別於過往球員角色，鄧志偉認為，「創業算是樂在其中，去認識更多人，也會跑學校與社團，公司在新北市，但每個月都會到馬來西亞推廣棒球，指導當地教練。」

至於這次來參加世壯運，鄧志偉直言，「當初接到通知，就有稍微準備，能來這邊打球很開心，能跟這麼多戰友與學長一起。」



▲鄧志偉自創品牌。（圖／鄧志偉提供）