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潘菘瑋被山羊兄弟挖走　黃恩賜殘念林其緯、邱子愷沒來

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）
▲黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

2025年世界壯年運動會棒球項目35+競賽組24日進行預賽最後一天賽程，前統一7-ELEVEn獅游擊手黃恩賜這次加入ENERGY隊，他透露原本想要網羅潘菘瑋。

參與這次世壯運，黃恩賜回想，「去年有跟郭岱琦提到世壯運這項比賽，看要報什麼組別，要找什麼樣的選手，大概過了半年，後來他說已經報名，啟動組隊計畫，找適合的人選。」

黃恩賜透露，「其實還有很多人，但有些人是說他不能丟，有些人是被山羊兄弟隊找走，像是潘菘瑋，那時候想說他在中國大陸教球，應該也很忙，所以訊息沒有回，直到看到新聞，才知道他加入山羊兄弟隊，原本很期待他加入，因為我們就是缺投手。」

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同時黃恩賜還說，「包括林其緯說他手抬不起來，球速只剩100公里出頭，丟完可能沒辦法開車回家，還有邱子愷，他說因為住台中太遠，球隊投手真的比較少。」

不過黃恩賜認為，「來打世壯運就是享受，可以跟以前隊友一起打，一開始是休閒的感覺，後面經過幾次練球，當成很認真的事情，很投入，變成競爭的心態。」

黃恩賜也說，「既然隊上很多人打過職棒，想說能不能回饋，會找很多學生球隊比賽，也做技術交流，有傳承的概念。」

另外，去年8月開始在鶯歌工商棒球隊擔任外聘教練，黃恩賜抽空參與電視實境節目拍攝，預計7月播出，他表示，「自己有在外面教學，有時候會有盲點，透過下場比賽，也能有更多體會，檢視有沒有地方可以再調整。」

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）
▲黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 世壯運黃恩賜棒球

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