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徐若熙有能力上大聯盟　羅曼看身材想到「神之右手」

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）
▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍24歲王牌投手徐若熙最快明年挑戰旅外，包括美國職棒與日本職棒至少有10到20隊都持續密切關注，味全外籍投手教練羅曼（Orlando Roman）認為有能力去美日職發展。

2019年徐若熙加入中華職棒，表現長期以來受到關注，本季徐若熙5場先發，戰績1勝2敗，投了30.1局，31次三振，4次四死球，防禦率0.59。

最快今年季後徐若熙可以挑戰旅外，包含美、日職棒，上看20支球隊密切觀察，費城費城人隊、洛杉磯道奇隊、紐約大都會隊、底特律老虎隊以及運動家隊等，日職則有軟銀隊、西武隊、火腿等隊，都在競爭行列，關注度比今年加盟日職火腿隊的古林睿煬還要高。

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聊起徐若熙，羅曼回想，「之前在富邦悍將當教練，就有看到徐若熙，以前球隊對他比較保護，每次看到一定球數就被換下場，但從那些球路就可以看到天份。」

羅曼透露，「今年季前徐若熙去投經典賽資格賽，回來球隊之後一路觀察到現在，已經百分之百準備好了，就是讓他正常去投，完全不用懷疑，他是絕對有機會出國發展，不管美國或是日本都是有能力，現在要證明自己有辦法健康出賽。」

至於被問到美職或是日職的選擇，羅曼直言，「看誰出的錢比較多，大家的夢想都是大聯盟，徐若熙是有機會去大聯盟，站在我的角度，以他的球路與條件，看能不能去拚站穩大聯盟，如果沒有大聯盟保障合約，建議可以去日本，但前提是他要先健康投滿一整季。」

徐若熙身高180公分，以身材來說不是特別高大，羅曼認為，「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）也沒有很高大，一樣投出很好的成績，「徐若熙有一個很大的特色，就是不管是遇到什麼危機，他都能保持冷靜，也都不會急，很穩。」

同時羅曼觀察，「台灣現在有越來越多有潛力的投手，之前有旅外球員幫忙打開市場，現在有越來越多球探來看比賽。」

▲味全龍隊投手統籌羅曼。（圖／味全龍隊提供）
▲羅曼。（圖／味全龍隊提供）  

關鍵字： 中職味全龍

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