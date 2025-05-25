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魔鷹關鍵長打擊倒味全　後勁跨季15連勝並列史上第二

▲台鋼雄鷹洋將魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲魔鷹貢獻勝利打點。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍25日在台北大巨蛋交手台鋼雄鷹，味全推出左投王維中掛帥先發，碰上台鋼洋投後勁（Bradin Hagens），此役台鋼洋砲魔鷹（Steven Moya）第7局掃出突破僵局的二壘打，搭配後勁7局失2分，終場台鋼6比2擊敗味全，中斷對戰3連敗。

味全第1局先馳得點，郭天信短打點出一壘方向內野安打，李凱威犧牲短打推進隊友，接著後勁發生暴投，郭天信上到三壘，陳子豪獲得四壞球，朱育賢擊出投手前滾地球刺殺，但護送郭天信回到本壘得分。

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台鋼4局上展開反攻，王博玄、張肇元、藍寅倫連續敲出二壘打，總共打下2分，一舉反超比數。

4局下，味全重啟攻勢，郭嚴文擊出右外野安打，後面林辰勳揮出右外野二壘打，有1分打點，兩隊打成2比2平手。

王維中先發4局，用了82球，51個好球，被擊出7支安打，投出2次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

7局上味全換投林子昱，連續解決2人後，不料被王柏融擊出中外野安打，又讓洋砲魔鷹鎖定第1球，掃出中外野二壘打，台鋼打下超前分，第9局郭阜林轟出3分全壘打，後面味全反攻無力，結果4分差落敗。

後勁先發7局，用了108球，71個好球，被擊出8支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，拿下開季先發5連勝，獲選單場最有價值球員，同時取得跨季15連勝，追上洋投強森（Mike Johnson）以及郭進興，並列聯盟第2長紀錄，中華職棒最長連勝是潘威倫寫下的21連勝。

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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