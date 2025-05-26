「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

HAO-YU LEE HITS IT TO MONROE STREET???? pic.twitter.com/RMh8XWB3P5 — Toledo Mud Hens (@MudHens) May 25, 2025

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，亞利桑那響尾蛇隊小聯盟體系台灣左投林昱珉，今日表現不理想，僅先發1.2局丟3分，不過李灝宇轟出本季第4發全壘打。

今日林昱珉交手科羅拉多洛磯隊，面對首名打者挨轟，第1局失掉2分，第2局控球出現不穩，連續出現3次保送，奉送對手分數，留下2出局滿壘退場。

總計林昱珉只先發1.2局，用了53球，只有26個好球，壞球有27個，被敲出4支安打，包括一發全壘打，投出1次三振，4次四壞球，失掉3分自責分，球隊0比14落敗，承擔本季第2敗。

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底特律老虎隊3A內野手李灝宇今天先發守三壘，排在第4棒，遭遇匹茲堡海盜隊3A，前2次都是滾地球出局，第5局選到四壞球，第7局掃出左外野陽春全壘打，擊球初速109.2英里，飛行距離403英呎，個人本季第4轟。

總計李灝宇3打數敲出1發全壘打，有1次四壞球保送，打擊率0.269，球隊8比0贏球。

而海盜隊3A內野手鄭宗哲今天對上堪薩斯皇家隊3A，先發守游擊，排在第9棒，3打數都吞下三振，打擊率0.169。



▲李灝宇。（圖／記者林敬旻攝）