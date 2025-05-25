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跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹25日6比2打敗味全龍，台鋼洋投後勁（Bradin Hagens）7局失2分，拿下跨季15連勝，後勁表示，「上場就是把最好武器拿出來。」

▲台鋼雄鷹洋將後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲後勁取得跨季15連勝。（圖／台鋼雄鷹提供） 

後勁先發7局，用了108球，71個好球，被擊出8支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，拿下開季先發5連勝，獲選單場最有價值球員。

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談到今天表現，後勁表示，「今天感覺表現不錯，是很好的比賽，把戰術執行好，很高興拿到勝投。」

取得跨季15連勝，後勁追上洋投強森（Mike Johnson）以及郭進興，並列聯盟第2長紀錄。

聽聞追平聯盟第二的紀錄，後勁直言，「滿酷的紀錄，每次上場能幫助球隊拿下勝利，才是最重要的事情，打線一直給我火力支援。」

至於中華職棒最長連勝是潘威倫寫下的21連勝，後勁坦言，「當然想要嘗試看看，主要是每次先發，都能幫助球隊取得勝利的機會，球隊持續奪勝，才有機會挑戰紀錄。」

連勝這段時間被問到有沒有特別禁忌或是習慣，後勁開玩笑說，「禁忌就是不要掉分，但沒有特別迷信，上場就是把最好武器拿出來，用好的表現榮耀上帝。」

台鋼總教練洪一中讚賞後勁投球很聰明，對此後勁則說，「很感謝洪總稱讚，棒球就是需要穩定度，這一點很重要，每場先發都要保持穩定，都要很平穩，不要像是雲霄飛車。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹影音

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