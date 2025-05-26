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大谷翔平傷後首度Live BP飆156　道奇教頭：看起來很棒

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今天是在右肘手術後，實戰投打練習（Live BP），最快球速投到97英里（約156公里），展現回歸投手身份的積極準備。

今日道奇隊將與紐約大都會隊進行比賽，賽前約4個半小時，大谷翔平於當地時間下午2點30分站上投手丘，面對包含拉辛拉辛（Dalton Rushing）與金慧成在內的5位打者，總共投出22球，僅被敲出1支安打，並送出2次三振，最快球速達97英里。

這次實戰投球是大谷翔平自2023年9月19日接受右手肘手術以來首度對打者投球，距離最後一次實際登板的2023年8月23日對辛辛那堤紅人隊之戰，已過了641天。

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大谷翔平在本月17日曾於牛棚投50球，是手術後最多的一次，並於21日解禁投滑球，逐步完成復出準備。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前觀察後給予高度評價：「看起來很棒，他也樂在其中，是重要的一步。我們已經習慣他打者的角色，這次能再看到他站上投手丘，對整個團隊來說都非常興奮。」

▲大谷翔平實戰投打練習。（圖／達志影像／美聯社）
▲大谷翔平實戰投打練習。（圖／達志影像／美聯社） 

關鍵字： MLB棒球

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