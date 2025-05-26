大谷翔平全壘打空響　道奇1比3不敵大都會

SECOND PITCH OF THE GAME? HELLO, SHOHEI. pic.twitter.com/aNuSuofYD6

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 25, 2025



記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上紐約大都會隊，本場大谷翔平首局首打席掃出本季第18轟，但道奇整場打線沒有發揮，終場1比3不敵大都會，吞下2連敗。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在開路先鋒，遭遇大都會隊日籍投手千賀滉大，首局首打席敲出右外野陽春全壘打，轟出本季第18發全壘打，幫助道奇隊率先取得1比0領先。

大谷翔平這發全壘打飛行距離411英尺，擊球初速高達108.2英里，追上賈吉（Aaron Judge）、舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列大聯盟全壘打王。

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1局下大都會隊展開反攻，2人出局後，索托（Juan Soto）藉由三壘手失誤上壘，接著阿隆索（Pete Alonso）轟出2分打點全壘打，一棒超前比數，大都會隊第3局再添1分，最後2分差勝出。

大谷翔平首局開轟之後，後面3打席沒有表現，被三振1次，打擊率略降為0.295。

千賀滉大先發5.1局，用了101球，60個好球，被擊出5支安打，包含大谷翔平首局陽春砲，投出5次三振，4次四壞球，僅失1分自責分，收下本季第5勝，防禦率1.46，穩居國家聯盟防禦率王。

▲大谷翔平本季第18轟出爐 。（圖／達志影像／美聯社）