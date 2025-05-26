統一獅《府城巷弄》主題　金曲入圍歌手李竺芯返鄉演唱



▲統一獅隊邀請歌手李竺芯演出。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅5月30日到6月1日在台南市立棒球場舉辦「府城巷弄」城市主題日，攜手府城在地原創角色「巷仔Niau」，結合台南的巷弄文化、歷史古蹟與日常風景，邀請球迷走進熟悉的街景，感受府城的生活節奏。

府城巷弄主題日最終日6月1日壓軸表演，特別邀請來自台南，以專輯《Suí 水》入圍第36屆金曲獎六項大獎的台語創作歌手李竺芯返鄉演出，將擔任賽後演唱表演嘉賓，這也是她金曲入圍後首度回到家鄉的公開演出。

李竺芯將演唱多首代表作品，包括描繪巷弄日常的〈巷子裡的台南〉、傳遞溫柔力量的〈拌拌咧〉與帶有法式唱腔風格的〈足芳足芳〉，透過歌聲展現她對台南的深厚情感與生活觀察。她的音樂風格細膩溫暖，恰與「府城巷弄」主題相互呼應，也讓此次壓軸演出格外有意義。

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這場演出將為府城巷弄主題活動畫下溫暖句點，活動期間球迷除可觀賞比賽外，每日進場也能獲得與「巷仔Niau」聯名的文創贈品，並參與豐富的場內外活動，延伸體驗台南的在地魅力。

音樂與棒球的交會，將在6月1日賽後上演，邀請球迷一同走進球場，聆聽李竺芯唱出屬於府城的故事。