中職明星賽7月19、20日再戰大巨蛋　曾豪駒領軍對決平野惠一



▲中職明星賽今年繼續在大巨蛋舉辦。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒今天舉辦記者會，宣布今年明星賽地點，確定繼去年之後，連續2年在台北大巨蛋開戰，時間在7月19、20日，開放從5月27日由球迷票選。

去年中職明星賽首次攻進大巨蛋，總共打了2場比賽，分成世界12強賽中華隊與中職明星隊對打，第一場吸引33688人進場，第二場則是28666人。

其中去年7月21日明星賽第二戰，第9局上演7位傳奇球星王建民、洪一中、陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平及張建銘夢幻戲碼，讓球迷印象深刻。

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今日中職舉辦宣告記者會，今年明星賽組隊將由去年中信兄弟總教練總冠軍教頭平野惠一領軍的「TEAM STAR」，對上去年世界12強冠軍教頭曾豪駒帶領的「TEAM TAIWAN」。

通訊投票將從明天中午12點展開，通訊投票加權5倍，球迷可利用手機撥打551252，或用手機邊寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選與通訊投票截止時間皆是6月18日晚上11點59分為止，雜誌選票在職業棒球雜誌6月號519期隨書附贈，加權10倍，以郵戳日期6月18日為憑。

三個管道票選經加權後總票數占比百分之60，另外具投票資格的教練、球員、媒體，進行專業票選，占比百分之40。

另外，全壘打大賽採全網路票選，總計20位選手具全壘打打賽票選資格，參賽資格位去年聯盟全壘打排行榜前10名選手，以及今年截自5月18日位居全壘打前十名，且未被註銷之選手，若兩屆排行榜有重複者，多出名額由聯盟推薦人選參與投票，總得票數前8名選手參加，投票截止日期為6月18日晚上11點59分為止。