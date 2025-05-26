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3大旅外名將助威經典賽情蒐　蔡其昌：勝率提升有幫助

▲▼中華職棒明星對抗賽宣告記者會，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）  
▲中華職棒會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

中華職棒會長蔡其昌今天出席明星賽宣告記者會，日前聯盟邀請3大旅日球員助陣情蒐團隊，蔡其昌認為，「對於勝率提升有很大的幫助。」

先前聯盟公布找來陳偉殷、郭泓志、林威助加入明年經典賽情蒐團隊，蔡其昌表示，「曾豪駒總教練因為現在擔任樂天桃猿首席，球團有很多工作，需要他在例行賽投入，想到的方式就是分擔再正式集訓前，有很多工作要完成，將這3位邀請進來，請他們幫忙協助，把集訓前工作準備好。」

蔡其昌強調，「他們3人都在國外職棒有很好的成績，林威助有很好的執教經驗，讓情蒐團隊更加完整，也更加強大，把最優秀的人才，一起準備最困難的比賽，這對於勝率提升有很大的幫助。」

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至於3人何時開始上工，蔡其昌透露，「已經開始了，確定加入之後，開始討論一些工作要進行，我有計畫親自前往美國邀請卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）可以代表中華隊的球員，也會找時間去日本，都會跟這3位情蒐教練，有密切的連結，要請他們幫忙。」

蔡其昌提到，「國家隊是團隊，不是一個人承擔，總教練這個階段在忙，會有其他人幫忙，大家分工做好。」

至於這次明星賽中華隊陣容，是不是明年經典賽雛形，蔡其昌則說，「今年經典賽資格賽、明年經典賽的國家隊，一定會有很密切的關連性，但跟經典賽的國家隊不一定相同，因為我們還在觀察旅外選手。」

另外，有球迷關心明星賽的啦啦隊陣容，蔡其昌坦言不知道，「都是聯盟人員在規劃，期待會有李珠珢，期待知名的應援啦啦隊女孩都一起參加，明星賽是一個盛會，熱鬧最重要，今天李多慧都來了，應該陣容會很強，應該還是很盛大，多大我也不知道，但一定很大。」

▲▼中華職棒明星對抗賽宣告記者會，中職會長蔡其昌、宋晟睿、潘傑楷、陳冠宇、朱育賢、張奕、王博玄、六支球團啦啦隊女孩代表。（圖／記者李毓康攝）
▲明星賽宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 經典賽中職棒球

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