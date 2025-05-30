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支持台中蓋大巨蛋　平野教頭、葉總都說很棒

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台中報導

台北大巨蛋這兩年啟用後，引起不少話題，帶動產業發展，台中市本周宣布也將興建大巨蛋，中信兄弟日籍總教練平野惠一與味全龍總教練葉君璋都表態支持。

本周台中市長盧秀燕宣布，「台中大巨蛋」拍板將座落於水湳中央公園特區創研一用地，規劃由民間以BOT方式投資開發，興建一座可容納逾3萬人的多功能場館，據傳台中大巨蛋將由中信與悍創合作打造。

台中可望興建台灣第二個大巨蛋，平野惠一認為，「非常棒，有更多球場可以使用，不受天氣影響，球迷看球可以更舒服，協助台灣棒球發展，也非常開心，以球隊角色來看，必須吸引更多觀眾到球場看球，也吸引更多海外球迷。」

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平野惠一提到，「去年中華職棒開始使用台北大巨蛋，總觀眾人數衝新高，正面態度看待第二顆，或是第三顆巨蛋，但要更努力吸引新球迷，如果有更多室內球場，都是很感激的。」

日本擁有多座巨蛋，平野惠一坦言，「個人還是最喜歡東京巨蛋，因為我比較小隻，在很大的球場，視覺上很寬廣，一直想要出力，打擊就會亂掉，東京巨蛋是比較狹窄的球場，打起來比較舒服。」

平野惠一觀察，「台北大巨蛋是滿大的球場，先前火腿隊交流戰，日本球員都說，外野看起來很遠，全壘打不容易出現，球迷都喜歡看全壘打，日本都會把巨蛋改造，兩側加上觀眾席，把全壘打牆往前，全壘打變多，讓球迷看得開心。」

有了大巨蛋，平野惠一分析，「中華隊要去國外打國際賽，以前比較不習慣巨蛋，現在有了巨蛋，減少適應的時間，畢竟從戶外到室內，包括高飛球的適應，人工草皮的關係，選手下半身容易疲勞，還是室內球迷很多，面對這麼多觀眾，也比較不會緊張。」

至於葉君璋則說，「台中市是大城市，所以是可以的，有一個地標與象徵性的意義，是還滿不錯的，從北部或是南部去，也都很方便，還滿適合的，這個巨蛋應該會蓋得不錯。」

同時新北市也有想法興建大巨蛋，葉君璋提到，「新北蓋的目的是什麼，這個要想清楚，因為台北市已經有一個巨蛋，兩者之間關係要想清楚，因為雙北還滿接近的，台中市是方便的地方，如果新北大巨蛋是舉辦演唱會，有很多不同功能，不會衝突的話，那就沒問題，所以需要評估，台中的位置滿好的，不是很偏僻的地方。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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