林益全感激老婆默默支持　重談「801旅事件」：處理方式有很多



▲林益全曾經效力富邦悍將。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅39歲一壘手林益全過去曾經效力富邦悍將，2017年富邦曾因「801旅事件」引起外界高度討論，回想當年事件，林益全認為，如果回到當年，對於事情處理方式可能會有所不同。

近期林益全出版新書，內容回顧職棒生涯，引起不少討論，書中談到很多有關老婆的篇幅，林益全說明，「書本裡面一直提到老婆，想要做個解釋，為什麼一直提到她，在我人生打職棒後面15、16年，都是她幫助我，真的幫助我很大。」

林益全提到，「她考了這麼多專業證照，也不是她去考來教我，而是利用專業，找了更專業的人來幫助我，她只是先去瞭解，比如說不能訓練師一直換，她幫我找到適合的，一路上幫我的東西太多了，背後默默支持我，幫我找到答案的人，所以書裡面一直提到她，出書跟她沒有關係，內容都是我跟出版社溝通的，強調的是讓自己變得更好。」

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同時林益全也說，「基本上老婆前段時間比較忙，新書內容都是我跟出版社溝通，提到的都是一小部分，絕大部分所說的，做了什麼改變。」

過去待在富邦悍將，2017年發生「801旅事件」，引起外界熱議，林益全表示，「是沒有說誰，那時間點剛好看到，回到中華職棒就是一起在中職努力，盡量把自己好的表現與成績，表現給大家看。」

被問到如果重新回到當年，對於事情處理方式會不會不同，林益全坦言，「可能會，以我現在的心情，回推到之前，處理方式有很多，有很多解決的方向，這就是做人的眉角，一路走來學到很多，現在也都還在學，在外面跟人的相處，也還在學習。」