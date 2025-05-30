黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟30日6比4逆轉擊敗味全龍，中信洋投黃博多（Humberto Castellanos）5局就用了94球，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「滿多球都是滑掉。」



▲黃博多。（圖／中信兄弟提供）

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今天中信第6局被味全2發陽春全壘打超前比數，好在第7局許基宏轟出滿貫全壘打，最終順利贏球，平野惠一直言，「真的是幫了大忙，很好的一個打席，不愧是我們的4棒打者。」

本場黃博多投完5局退場，用了94球，53個好球，被擊出3支安打，投出5次三振，4次四壞球，1次觸身球，失掉1分自責分，由於牛棚砸鍋，最後無關勝敗。

此役黃博多用球數過多，只投了5局，平野惠一認為，「今天黃博多的變化球，尤其是面對右打者，滿多球都是失手滑掉，從頭後面飛過去，壞球還滿多的，但對於打者來說，東一顆、西一顆，也不好判斷，反而讓打者更難抓，發生這樣的狀況，球數消耗就會比較多，本來希望他可以投第6局或是第7局，但因為控球比較不穩，所以先換下場。」

平野惠一認為，「選手都非常努力，給予選手們肯定，目標是球隊一天比一天更好，今後繼續朝這個目標前進。」

同時平野惠一強調，「許基宏那發全壘打當然很重要，但要讓許基宏有這麼多打點，前面幾個堆壘包的人，也是非常重要。」

另外，平野惠一也說，「最近岳東華有找回選球眼，現在對他滿放心，今天第8棒岳東華和第9棒高宇杰都表現很好，希望繼續保持下去。」