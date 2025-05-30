滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟30日6比4逆轉打敗味全龍，中信一壘手許基宏第7局轟出超前滿貫砲，差一點把小白球打到正在興建中的漢神洲際購物中心，賽後許基宏笑說，「打到漢神，我有VIP嗎？」



▲許基宏轟出逆轉滿貫砲。（圖／中信兄弟提供）

今天許基宏4打數敲出2支安打，最關鍵還是第7局，在滿球數狀況下，從味全後援投手林子昱手中掃出滿貫全壘打，他表示，「有掌握到擊球點，打到就知道了，有打到平常練習的手感，所以很篤定，在那個時候，邊邊角角都需要攻擊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許基宏坦言，「前面這麼多我覺得是壞球的球，但都是好球，好球帶不能放得太小，要放得大一點，保護自己的攻擊，那一球對方投手剛好失投。」

前一棒陳俊秀錯過建功機會，還好有許基宏滿貫砲，他認為，「就是一棒接一棒，想辦法把壘上隊友送回來，我也會有失敗的時候，下一棒想辦法要把隊友打回來，有做到這一點，滿慶幸有分數打回來。」

先前球隊陷入低潮，近期8戰7勝，許基宏提到，「賽季這麼長，遇到狀況每年都不一樣，可能途中遇到傷勢，一些突發狀況沒辦法掌握，在過程中怎麼樣應變與發揮，讓球隊進攻流暢性與穩定性更好，發揮能力幫助球隊。」

本季許基宏打擊率0.312，排名在聯盟第5位，許基宏表示，「沒有想這麼多，按照攻擊策略與攻擊模式，盡力做好每一場，結果與成績不會太在意，當下有沒有做到，才會比較在意，幫助球隊進壘與得分，全壘打是可遇不可求，球隊贏球比較重要，努力把該做的事情做好，這些事情自然而然形成，努力做好每一天。」

此外，這發全壘打相當深遠，打到右外野全壘打牆外的中國信託產險看板，高度如果再高一些，就有機會打到後面尚在興建中的漢神洲際購物中心，許基宏笑說，「打到漢神，我有VIP嗎？沒有想那麼多，只是想把那一球掌握到」