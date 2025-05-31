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出書回顧生涯準備引退？　林益全澄清：還可以多打好幾年

▲林益全舉辦簽書會。（圖／記者陳立勳攝）
▲林益全舉辦簽書會。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅39歲一壘手林益全日前出版新書，分享棒球人生，今天在台中舉辦簽書會，林益全表示，「是一個緣份。」

林益全2023年轉戰統一，在生涯進入最後階段，近期推出新書，回顧個人生涯，引起不少討論。

在這個時間點出版新書，林益全表示，「是一個緣份，好幾年前出版社就有找我出書，自己的想法是要退休才出這本書，後來跟出版社討論，打球快20年，如果可以把心路歷程與改變，怎麼樣去做傳承，在這個時間點，把這些東西寫出來，讓後輩看到，未必是壞事。」

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外界聯想林益全是不是準備要退休，才會選擇出書，林益全澄清，「沒有啊，反而覺得今年透過運動科學的訓練，做了很多改變，身體狀況還比往年更好，我覺得還可以多打好幾年。」

林益全強調，「只是先把經驗分享講出來，遇到了什麼，做了什麼改變，讓喜歡打球的人也好，為了夢想正在努力的人，遇到這些事情，不要走跟我一樣的道路，有看到這本書，或是網路電子書，讓他們有一些啟發，原來可以做這樣的改變，可以少走彎路，到達自己的夢想。」

去年林益全在一軍出賽45場，2支全壘打，14分打點，上壘率0.284，長打率0.357，打擊率0.264，但尚未在一軍出賽。

今年還沒有機會上一軍，林益全直言，「大家都會遇到，教練都有自己調度模式，身為球員就是把自己準備好，教練叫到我的時候，能把成績貢獻給球隊，就是一直努力，不要一直覺得當下怎麼了，要正向一點，機會是把自己準備好，只要把自己準備好，機會就會來。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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