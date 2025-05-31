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新書點名讓人「不舒服」　林益全想說不好意思

▲▼中職林益全。（圖／記者李毓康攝）
▲林益全對於生涯長度不設限。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅39歲一壘手林益全近期出版新書，分享棒球人生，書中提到不少選手的名字，林益全對此想說聲不好意思。

日前林益全出版新書，今日舉辦簽書會，林益全表示，「最近討論度滿高的，這本書就是講自己的經歷，如何去改變，包括心理上改變，去找到答案，讓自己更上一層樓。」

林益全認為，「整本書的內容，裡面知識點滿多的，確實是我親身遇到的，怎麼去找到答案，找到答案去改變，有人說我跟人之間處得比較不好，不成熟到成熟，怎麼去跟人相處與溝通，這是我遇到的，一直在反省自己，也找到答案，那我去改變，整本書想表達的內容，包括球技上或是人與人相處。」

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不過林益全坦言，「最近討論這麼熱烈，書本上提到的人名，先跟他們說不好意思，如果造成不舒服，整體內容有跟出版社溝通過，原本要把全部人名拿掉，他們覺得程序上覺得如果全部拿掉，可能整個會打亂，所以有拿到一些，但整體上都是我的經過，傳承與教導學弟，把經歷分享出來，如果造成不舒服，要跟他們不好意思。」

林益全強調，「還沒有想到要退休，棒球是很深奧，也一直在學習，剛好在這個時間點，完成了2千安等紀錄，分享如何努力過來。」

同時林益全談到對於生涯長度的規劃，「很難去設定，只要身體OK，打到45歲也可以，主要身體狀況允許，對球隊成績貢獻，打到幾歲沒辦法設定，日本職棒也有人打到50歲，只要符合球隊戰力，有辦法適時發揮，機會就會比別人多，重點是球隊需要的時候，能夠表現出來。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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