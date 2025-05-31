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洪總話匣子打開聊不完　林益全難忘：給我很多啟發

▲▼中職林益全。（圖／記者李毓康攝）
▲林益全。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅39歲一壘手林益全近期出版新書，目前已經賣出超過3千本，目前還沒有打算退休，林益全特別推薦讀者，可以閱讀與洪一中總教練和徐生明總教練的章節。

近期林益全出版新書，內容回顧職棒生涯，引起不少討論，不過選在這個時間點出書，難免被聯想是不是準備要退休。

今天林益全受訪時強調，還沒有設定打到幾歲，至於是不是開始思考未來方向，他坦言，「最愛還是棒球，把我畢生所學，這是我的一技之長，如果可以傳承給基層，可以分享出去，這是最想要做的事，其他就是順其自然。」

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林益全開玩笑說，「看自己其他興趣是什麼，或許可以嘗試當當記者，如果文筆可以的話，先前有拍短影音，主要是兒子去上了短視頻的課程，想要當小小YouTuber，我先拍給他看。」

新書中回顧多年棒球生涯，林益全推薦，「跟洪一中總教練與徐生明總教練的部份，包含怎麼去跟人溝通，包括與洪總相處，有人說洪總很兇，但去跟他溝通，發現很多東西是我不知道的，有時候他話匣子打開，聊不完，每一字每一句都有涵義，這是我跟他聊天學到的，跟洪總相處2年多，給我很多啟發，在他身上學到很多東西。」

同時林益全也說，「像是以前年輕的時候，也很怕徐總，洪總與徐總兩人滿多東西都滿類似的，他們都很關心選手，只是每個人關心的方式不太一樣。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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