運動雲

>

王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

記者陳立勳／台中報導

味全龍31日打到延長賽11局14比10打敗中信兄弟，辛苦中止3連敗，賽後味全總教練葉君璋特別點名王維中十分關鍵。

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

此役龍象大戰，一路打到11局，總計4小時22分，也是本季最久一戰，味全動用7名投手，中信則是8人登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天味全在第7局攻下4分追平，王維中在第7局上場，中繼2局無失分，最後延長賽味全以4分差勝出，葉君璋認為，「今天重點在王維中，把戰局穩住，這是很重要的一個點，後面捕手林辰勳也幫助滿大的。」

葉君璋直言，「今天是王維中該有的樣子，可以繼續調整，每一場比賽都像今天這樣投，一定會越來越好，真的像他應該要有的壓制能力，接下來他會用這個身份跟大家見面。」

比賽中間把今天敲出全壘打的捕手蔣少宏換下場，改由林辰勳蹲捕，沒想到發揮效果，不僅配球上有所幫助，打擊上3打數敲出3支安打，貢獻3分打點，

對此葉君璋提到，「從昨天開始蔣少宏在配球上有點迷網，想說不如讓林辰勳上去蹲，有把局面控制下來，以後在安排上可以更靈活。」

同時葉君璋認為，「過去這幾場大家打擊都不錯，今天是特別好，但要投手與守備配合好，光靠單項很難，大家慢慢在調整。」

本場味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）僅先發4.2局，用了106球，60個好球，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出4次三振，卻出現5次四壞球，2次觸身球，丟掉6分自責分，最後無關勝敗，葉君璋觀察，「調整完剛上來一軍，今天控球也沒有很不好，邊邊角角地帶，但都是壞球，不是無法控制的那種，可能過於小心的感覺，不是控球有問題。」

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全延長11局攻破鄭凱文　14比10力克兄弟中止3連敗

味全延長11局攻破鄭凱文　14比10力克兄弟中止3連敗

曾峻岳二軍挨打丟4分吞敗　布坎南試刀5.1局無失分

曾峻岳二軍挨打丟4分吞敗　布坎南試刀5.1局無失分

「天網」還想再擴大　郭天信不怕撞牆：能接我就接

「天網」還想再擴大　郭天信不怕撞牆：能接我就接

王建民談勝騎士「治療觀察」　吳俊偉復出要等下半季

王建民談勝騎士「治療觀察」　吳俊偉復出要等下半季

洪總話匣子打開聊不完　林益全難忘：給我很多啟發

洪總話匣子打開聊不完　林益全難忘：給我很多啟發

林益全感激老婆默默支持　重談「801旅事件」：處理方式有很多

林益全感激老婆默默支持　重談「801旅事件」：處理方式有很多

新書點名讓人「不舒服」　林益全想說不好意思

新書點名讓人「不舒服」　林益全想說不好意思

出書回顧生涯準備引退？　林益全澄清：還可以多打好幾年

出書回顧生涯準備引退？　林益全澄清：還可以多打好幾年

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【開聲音】羊跳到公公背上！媳婦炸魔性笑

熱門新聞

快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟　5月狂炸15轟平個人單月最多

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

申皓瑋跑壘「中蛋」突傷退　悍將外野連兩天掛傷號　

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平雙響！本季第22轟

2怪物狀元遭控性侵施暴　恐被鵜鶘交易

3平鎮6人報選秀　教頭看好這3人高順位

4孫正義連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩

5申皓瑋「中蛋」傷退　悍將外野連兩傷　

最新新聞

14冠神射K湯的「王朝夥伴」離世

2ESPN：字母哥可能前進綠軍重聚哈樂戴

3首座單場MVP獻老婆　林辰勳：顧小孩辛苦

4歐冠雙雄會師　登貝萊誓言率PSG圓夢

5王維中重要　葉總換下蔣少宏原因

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

調皮多慧想嚇口水卻被拆穿　轉攻菲菲身後意外大成功XD

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

陳奕求婚成功❤❤❤

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366