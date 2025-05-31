王維中踩住煞車很重要　葉總換下蔣少宏有原因

記者陳立勳／台中報導

味全龍31日打到延長賽11局14比10打敗中信兄弟，辛苦中止3連敗，賽後味全總教練葉君璋特別點名王維中十分關鍵。



▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

此役龍象大戰，一路打到11局，總計4小時22分，也是本季最久一戰，味全動用7名投手，中信則是8人登板。

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今天味全在第7局攻下4分追平，王維中在第7局上場，中繼2局無失分，最後延長賽味全以4分差勝出，葉君璋認為，「今天重點在王維中，把戰局穩住，這是很重要的一個點，後面捕手林辰勳也幫助滿大的。」

葉君璋直言，「今天是王維中該有的樣子，可以繼續調整，每一場比賽都像今天這樣投，一定會越來越好，真的像他應該要有的壓制能力，接下來他會用這個身份跟大家見面。」

比賽中間把今天敲出全壘打的捕手蔣少宏換下場，改由林辰勳蹲捕，沒想到發揮效果，不僅配球上有所幫助，打擊上3打數敲出3支安打，貢獻3分打點，

對此葉君璋提到，「從昨天開始蔣少宏在配球上有點迷網，想說不如讓林辰勳上去蹲，有把局面控制下來，以後在安排上可以更靈活。」

同時葉君璋認為，「過去這幾場大家打擊都不錯，今天是特別好，但要投手與守備配合好，光靠單項很難，大家慢慢在調整。」

本場味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）僅先發4.2局，用了106球，60個好球，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出4次三振，卻出現5次四壞球，2次觸身球，丟掉6分自責分，最後無關勝敗，葉君璋觀察，「調整完剛上來一軍，今天控球也沒有很不好，邊邊角角地帶，但都是壞球，不是無法控制的那種，可能過於小心的感覺，不是控球有問題。」