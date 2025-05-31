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「天網」還想再擴大　郭天信不怕撞牆：能接我就接

記者陳立勳／台中報導

味全龍外野手郭天信昨天不僅開轟，同時上演招牌撞牆接球美技，守備範圍寬廣的他，倒是覺得還有空間可以變得更好。

昨天許基宏第7局轟出逆轉滿貫全壘打，但其實第2局揮出中外野深遠飛球，只是被郭天信美技接殺。

郭天信表示，「有印象接過許基宏學長好幾顆深遠飛球，只要有機會接到就會去試，能接我就接，本來就是我的工作。」

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2021年到2023年曾經連續拿下外野金手套，郭天信守備寬廣，還被球迷稱為「天網」，有關於守備範圍提升，他認為，「一定有機會變更好，持續去訓練，我覺得可以，包括提升速度，速度不好提升，但是敏捷與第一時間判斷，都是可以練習。」

郭天信直言，「不會擔心受傷，要像我這樣接，就是不能怕撞牆，如果怕撞牆，可能就接不到了，可能這是我的特色，先接到再說。」

上禮拜郭天信比賽中因為撞牆，導致接到的球掉出來，後來他氣得摔手套，他透露，「漏接那一天，特別跟手套一起睡覺，不應該這樣對他，這是我的問題，當下有點小情緒。」

昨天敲出本季第2支全壘打，郭天信坦言，「沒有什麼感覺，昨天比賽很可惜，是很好的比賽，只是最後贏的不是我們。」

▲味全龍隊郭天信。（圖／味全龍隊提供）
▲郭天信美技接殺。（圖／味全龍隊提供）

關鍵字： 中職味全龍

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