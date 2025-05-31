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曾峻岳二軍挨打丟4分吞敗　布坎南試刀5.1局無失分

▲▼中職曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）
▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將31日在嘉義市棒球場與樂天桃猿進行二軍賽，富邦新洋投布坎南（David Buchanan）繳出5.1局無失分，但終場仍以3比4不敵對手。

富邦在4局上開始得分，王念好擊出左外野安打，率先打破僵局，打下1分打點。

8局下，樂天展開反擊，林承飛擊出中外野安打，送回三壘跑者曾冠傑，接著董順傑持續搶攻，敲出右外野安打，貢獻2分打點，送回三壘跑者林承飛及二壘跑者劉子杰，但攻勢還沒有結束，蔡鎮宇適時安打，再打回董順傑，單局攻下4分。

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進入9局上，富邦沒有放棄，投手犯規讓三壘上的潘瑋祥回到本壘得分，張育成擊出右外野高飛犧牲打，再追回1分，可惜後面反攻無力，最後1分差落敗。

此役樂天洋投霸鉧德（Jonathan Bermudez）先發6局用了108球，66個好球，僅被擊出5支安打，送出5次三振，4次四壞球，只失掉1分自責分，收下本季個人二軍首勝。

布坎南二軍第2度先發，總共5.1局，用了64球，44顆好球，被擊出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，無失分，曾峻岳後援0.2局，被擊出4支安打，還有1次暴投，丟掉4分自責分，吞下本季二軍首敗。

關鍵字： 中職富邦悍將

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