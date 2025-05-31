味全延長11局攻破鄭凱文　14比10力克兄弟中止3連敗



▲郭天信。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台中報導



味全龍31日繼續在台中洲際球場交手中信兄弟，味全派出洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發，對上中信左投魏碩成，此役雙方你來我往，上演火力大亂鬥，一路殺進延長賽突破僵局，延長第11局味全強攻4分，終場14比10力克中信，中止3連敗。

味全2局上率先得分，朱育賢擊出左外野二壘打，吉力吉撈．鞏冠選到四壞球，郭天信觸擊犧牲短打，推進隊友上到二、三壘，接著石翔宇掃出左外野二壘打，一棒打回2分。

2局下，許基宏連續2天開轟，揮出中外野陽春全壘打，比數追到1比2，第3局中信大舉進攻，高宇杰擊出二壘打，岳政華遭到觸身球，江坤宇獲得四壞球，滿壘狀況下，許基宏遭到觸身球，先擠回1分，接著詹子賢敲出右外野安打，有2分打點。

中信第4局靠著鋼龍發生暴投，原先三壘上的黃韋盛跑回本壘得分，5局上味全重啟攻勢，石翔宇、王順和安打上壘，劉俊緯選到四壞球，滿壘打擊機會，不料拿莫．伊漾擊出游擊滾地球形成雙殺，只跑回1分，後面劉基鴻補上右外野安打，再要回1分。

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鋼龍5局下控球再出狀況，被詹子賢敲安之後，連續四壞球保送黃韋盛、岳東華、岳政華，奉送中信1分。

鋼龍今日表現不佳，僅先發4.2局，用了106球，60個好球，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出4次三振，卻出現5次四壞球，2次觸身球，丟掉6分自責分，最後無關勝敗。

魏碩成完成5局退場，用了86球，54個好球，被敲出6支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉4分自責分，最後無關勝敗。

6局上中信改由謝榮豪接替投球，2人出局後，被蔣少宏掃出左外野陽春全壘打，不過6局下中信添得3分，一舉擴大領先優勢，不過味全第7局拿到4分，包括朱育賢2分砲與林辰勳的追平安，兩隊打成9比9。

10局上劉基鴻敲出高飛犧牲打得到1分，10局下許基宏適時安打，再次扳平比數，進入11局上，中信換投鄭凱文，郭天信敲出適時安打，先打下1分，接著林辰勳再敲安，帶有2分打點，後面李凱威補上左外野二壘打，又拿下1分，單局添得4分。