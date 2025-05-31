生涯首座單場MVP獻給老婆　林辰勳：在家顧小孩很辛苦

記者陳立勳／台中報導

味全龍31日打到延長賽11局以14比10打敗中信兄弟，味全捕手林辰勳替補上陣，3打數敲出3支安打，貢獻3分打點，生涯首次獲選單場最有價值球員，林辰勳想把這個獎項送給老婆。



▲林辰勳生涯首次單場最有價值球員。（圖／味全龍隊提供）

今日味全本來處於落後，但第7局攻下4分大局，包括替補上場的林辰勳，揮出追平安打，進入延長賽，林辰勳在第11局追加2分打點的安打，單場包辦3打點。

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今日臨危授命替補出賽，繳出好表現，他笑說，「運氣比較好，知道自己的角色，把自己工作做好，打擊其實沒有想太多，有安打最好，沒安打也要想辦法推進，可以幫助球隊，這是我自己的功課。」

第7局揮出關鍵追平安，林辰勳坦言，「上去沒有多想什麼，就是要去面對那個打席，不管好或壞，雖然輪到我打擊壞的比較多，這次輪到好的，剛好把握到機會，很開心。」

中間接替蹲捕，幫助球隊贏球，林辰勳表示，「場下都會看電視轉播，這幾場看下來，知道兄弟打者很積極，很積極會擾亂捕手配球，知道蔣少宏也是很盡力，想要幫助投手省球數，把比賽守下來，其實下來都會聊天，我有跟他說，如果是我的話，會怎麼面對，後面上來投手雖然有時候壞球偏多，但也是很盡力想要守住每一局。」

生涯首次拿到單場最有價值球員，林辰勳直言，「很開心，想要送給家人，進來5年了，表現真的沒有那麼好，我自己知道，很希望穩定去發揮，感謝老婆在家裡顧小孩，現在也要3個了，很辛苦，老婆比較辛苦。」