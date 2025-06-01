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兄弟考慮拉上曾頌恩　平野談11局大戰惜敗：有很多瑕疵

▲中信兄弟曾頌恩。（圖／中信兄弟提供）
▲曾頌恩。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟外野手曾頌恩4月底因腳部不適下二軍，在二軍已經正常出賽，中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「有在考慮把他拉上來。」

開季曾頌恩出賽18場，打擊率0.232，4月28日因腳部不適下二軍，二軍打了6場，上壘率0.458，長打率0.421，打擊率0.316。

經過這段時間，曾頌恩身體狀況沒有太大問題，平野惠一坦言，「有在考慮把他拉上來，調整得不錯，就看怎麼樣調度外野手，主要是球隊內部競爭，每天都在考慮如果要拉上曾頌恩，那誰要下二軍。」

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平野惠一表示，「下二軍的人選，也都有可能，包括陳俊秀、張仁瑋、宋晟睿、張志豪也都有可能，就看隊內競爭。」

不過平野惠一也說，「今天有多拉一個投手，也有可能與投手對換，都有在看曾頌恩在二軍的比賽。」

另外，昨天球隊打到延長賽11局，最後10比14落敗，跑壘與守備上都有可改進空間，平野惠一檢討，「確實有很多瑕疵，包括原本期待可以接到的球，或是打擊差了一擊，昨天7局雖然4分差，派上勝利組，投手想要趕快投好球，結束那個半局。」

平野惠一還說，「昨天希望一局擊倒對手，會打到延長賽，沒辦法一刀徹底讓對方放棄比賽，棒球就是不到最後一刻，不知道發生什麼事情，這就是為什麼強調，每一天要比前一天更好。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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