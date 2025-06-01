點出徐若熙「難打」關鍵　許基宏：趕快跟古林一樣旅外

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟1日12比4大勝味全龍，中信一壘手許基宏連續3戰開轟，棒打味全王牌投手徐若熙，包辦5分打點，賽後許基宏表示，「徐若熙球路真的很難打。」

今日許基宏4打數敲出2支安打，包含從徐若熙手中轟出3分全壘打，一棒把徐若熙打下場，貢獻5分打點，獲選單場最有價值球員。

談到今天第6局從徐若熙手中開轟，許基宏表示，「我今天被他三振2次，即使擬定好策略，還是很不好掌握，他的球路尾勁真的不好攻擊，可能他是在體力臨界點，我有掌握到失投球。」

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徐若熙今天單場挨了2轟，也是生涯第一次，許基宏認為，「可能有設定到，剛好在攻擊的位置。」

徐若熙被國外眾多球團鎖定，許基宏笑說，「趕快跟古林睿煬一樣一起去旅外，好難打，真的很難打。」

許基宏觀察，「徐若熙用球感覺比較活，跟一般投手尾勁不太一樣，以為有掌握到，其實還差一顆球或是半顆球，難打的地方在這邊。」



▲許基宏連三場開轟。（圖／中信兄弟提供）

生涯首次連續3天開轟，許基宏回想，「以前最多就是連2天開轟，可能回到家，球迷比較多，感覺比較好。」

今天隊友詹子賢完成生涯百轟，先前才剛完成的許基宏表示，「就是這麼剛好，有機會一起完成，他現在也完成，替他感到開心，在這個舞台上完成里程碑，是很不容易的一件事情，以現在環境來說，越來越多年輕人，相對機會越來越少，會被年輕人取代，能達到這個成就，恭喜他。」

許基宏提到，「詹子賢第4局那支全壘打，給羅戈（Nivaldo Rodriguez）很大的信心，因為原本才1比0，讓大家心情比較篤定。」

另外，本周與味全3連戰敲下12分打點，許基宏直言，「先感謝隊友，隊友努力上壘，才有掌握機會，把大家送回來，有前面隊友，才有這些打點，他們也是很努力上壘，球隊會贏就好。」