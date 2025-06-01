邱智呈、林安可輪流轟　統一完封樂天穩住龍頭



▲統一獅隊林安可開轟。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿1日在台南球場與統一7-ELEVEn獅進行本周3連戰最終場，雙方皆由洋投掛帥先發，樂天波賽樂（Beau Sulser）對上統一梅賽斯（C.C.Mercedes），此役統一邱智呈、林安可在第3局各轟一發2分砲，搭配梅賽斯6局無失分，終場5比0完封樂天，穩住戰績龍頭。

統一第3局率先得分，林佳緯擊出左外野安打，邱智呈掃出右外野2分打點全壘打，接著陳傑憲擊出中外野安打，林安可揮出右外野2分打點全壘打，單局攻下4分。

波賽樂先發6局，用了100球，66個好球，被擊出7支安打，包括2發全壘打，有4次三振，2次四壞球，丟掉4分自責分，承擔本季第4敗，不過樂天開路先鋒陳晨威單場敲出2支安打，連續27場敲安。

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第8局統一再添保險分，樂天換投呂詠臻，潘傑楷擊出一壘滾地球，藉由失誤上壘，林子豪擊出二壘方向內野安打，陳聖平獲得四壞球保送，此時攻上滿壘，陳重廷打出中外野高飛犧牲打，有1分打點，最後統一5分差勝出。

梅賽斯先發6局，用了93球，65個好球，被敲出4支安打，投出3次三振，1次四壞球，無失分，收下本季第4勝。