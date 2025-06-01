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許基宏連3戰開轟、詹子賢雙響　兄弟12比4大勝味全

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）
▲許基宏連三場開轟。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台中報導

味全龍1日交手中信兄弟，味全派出本土王牌投手徐若熙先發，對決中信洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez），本場中信許基宏連續3場開轟，加上詹子賢單場雙響，生涯百轟達陣，終場12比4大勝味全。

今日徐若熙第2局被黃韋盛擊出安打後，又被岳東華敲出中外野二壘打，先丟掉1分，第4局被詹子賢轟出左外野陽春全壘打。

第6局徐若熙續投，觸身球保送江坤宇，再四壞球保送王威晨，接著被許基宏掃出中外野3分打點全壘打，徐若熙退場，改由呂偉晟接替。

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總計徐若熙先發5.1局，用了90球，65個好球，被擊出4支安打，包括2發全壘打，是生涯第一次單場挨2轟，不過送出10次三振，1次四壞球，失掉5分自責分，最快球速投到156公里，吞下本季第3敗。

中信第7局大舉進攻，單局拿下7分，包括詹子賢轟出單場第2支全壘打，生涯百轟達陣，味全投手李承風生涯一軍初登板，接受震撼教育，中繼0.1局，被擊出3支安打，2次四壞球，失6分，5分自責分，最後9局味全吉力吉撈．鞏冠與王順和轟出2分砲，不過最後中信仍以8分差獲勝。

羅戈先發7局，用了85球，58個好球，被擊出3支安打，送出8次三振，1次四壞球，無失分，取得本季第3勝。

關鍵字： 中職中信兄弟

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