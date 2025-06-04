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不服妨礙守備判決　富邦悍將向聯盟提出申訴

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將3日在花蓮球場交手味全龍，5局上富邦跑者高捷被判定為妨礙守備，結果引發富邦首席教練陳連宏因抗議被驅逐出場，今日聯盟公告驅逐出場2次，合併懲處罰款4萬元、禁賽2場，富邦球團回應，將向聯盟提出申訴。

5局上富邦攻佔一、二壘，林澤彬擊出投手面前強襲球，球反彈至三壘方向，龍隊三壘手劉基鴻欲接球時，因與二壘跑者高捷發生接觸，裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑者高捷出局，富邦攻佔一、二壘，富邦首席教練陳連宏因抗議被驅逐出場。

昨天5局上，富邦高捷被判定妨礙守備，富邦總教練陳金鋒與首席教練陳連宏進入場內向裁判提出抗議，陳連宏因抗議行為不當，並拉扯裁判衣領，遭兩次驅逐出場。

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今天上午聯盟公告，依據裁判賽後報告並審視比賽影片，決議依規章球團隊職員違規懲罰規定第15條，球團隊職員對聯盟裁判有言語或行為侮辱者，陳連宏遭罰款2萬元、禁賽2場處分，驅逐出場2次合併懲處罰款4萬元、禁賽2場。禁賽部分將於6月4日起開始執行。

富邦球團回應，對於昨日爭議判決，球已先接觸投手守備員，後續是否構成判決結果值得研議，悍將球團將向聯盟提出申訴。

▲▼ 陳金鋒拉不住，陳連宏遭驅逐出場 。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將激動抗議。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職富邦悍將

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