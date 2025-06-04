陳連宏抗議遭兩次驅逐出場　聯盟懲處禁賽2場、罰4萬

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將昨天在花蓮球場面對味全龍，5局上富邦攻佔一、二壘，林澤彬擊出投手面前強襲球，球反彈至三壘方向，龍隊三壘手劉基鴻欲接球時，因與二壘跑者高捷發生接觸，裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑者高捷出局，富邦攻佔一、二壘，富邦首席教練陳連宏因抗議被驅逐出場。

昨天5局上，富邦高捷被判定妨礙守備，富邦總教練陳金鋒與首席教練陳連宏進入場內向裁判提出抗議，陳連宏因抗議行為不當，並拉扯裁判衣領，遭兩次驅逐出場。

今天稍早聯盟公告，依據裁判賽後報告並審視比賽影片，決議依規章球團隊職員違規懲罰規定第15條，球團隊職員對聯盟裁判有言語或行為侮辱者，陳連宏遭罰款2萬元、禁賽2場處分，驅逐出場2次合併懲處罰款4萬元、禁賽2場。禁賽部分將於6月4日起開始執行。

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聯盟公告如下：

一、6月3日花蓮球場富邦@味全編號第137場例行賽，5局上半富邦攻佔一、二壘，擊球員林澤彬擊出投手強襲球，該球反彈至三壘方向，三壘手劉基鴻欲接球時，因與二壘跑壘員高捷發生接觸，裁判以規則審視進入技術委員室確認，最後判定為妨礙守備，二壘跑壘員出局，攻佔一、二壘。

二、富邦陳金鋒總教練與陳連宏首席教練進入場內向裁判提出抗議，陳連宏首席教練因抗議行為不當，並拉扯裁判衣領，遭兩次驅逐出場。

三、依據裁判賽後報告並審視比賽影片，決議依規章球團隊職員違規懲罰規定第15條球團隊職員對聯盟裁判有言語或行為侮辱者，予以罰款2萬元、禁賽2場處分。驅逐出場2次則罰款2萬元，合併懲處罰款4萬元、禁賽2場。禁賽部分將於6月4日起開始執行。



▲陳金鋒與陳連宏激動抗議。（圖／富邦悍將提供）