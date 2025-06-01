讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟1日12比4打敗味全龍，從味全王牌投手徐若熙手上攻下5分，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「打線做得非常好。」

今天面對味全強投徐若熙，中信打線單場轟出2發全壘打，總共得到5分，徐若熙生涯首次單場挨了2轟，失5分是本季單場新高。

談到今天球隊表現，平野惠一認為，「今天我們打線做得非常好，有完成很好的攻擊，跟全壘打比起來，更值得讚賞的是遇到徐若熙這麼好的投手，可以順利打下分數，這部份是很好的。」

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許基宏連續3場開轟，貢獻5分打點，平野惠一認為，「他現在狀況真的超級好，重點是沒有追打壞球，選球這部份希望持續下去。」



▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

今天中信有9支安打，但攻下12分，平野惠一表示，「今天球隊攻擊效率非常好，得分比安打數多，通常都是對方失誤，或是我們有長打，有這樣狀況出現，才有比較好的得分效率。」

平野惠一也說，「比較喜歡拉鋸戰，更容易顯現球隊需要解決的課題，偶爾出現大比分也是不錯。」

同時平野惠一提到，「昨天消耗很多牛棚投手，今天有保留到牛棚戰力，今天羅戈（Nivaldo Rodriguez）有投滿7局，打線有大量得分，不用派勝利組上來，讓剛從二軍上來的2個投手，把局數吃完，照著計劃沒有消耗牛棚，這是今天做得很好的。」

另外，平野惠一強調，「希望二軍投手要做好準備，隨時會有機會在一軍登板，今天對方中繼投手李承飛也是一軍初登板，雖然場面不太一樣，對方是大比分落後，我們是大比分領先，但想要告訴二軍選手，要隨時做好準備，不知道什麼時候，隨時都有機會上來。」