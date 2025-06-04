曾仁和遇延賽本周跳過輪值　樂天安排到二軍實戰



▲曾仁和。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿昨天與中信兄弟之戰，無奈因雨延賽，樂天投手曾仁和本周跳過先發輪值，將先到二軍出賽。

昨天樂天原訂與中信賽事，樂天安排洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，但賽事因雨延期，因此威能帝順延到今天登板。

本周樂天只剩4場比賽，古久保健二表示，「如果昨天比賽有打，今天先發投手是曾仁和，但因為昨天延賽，曾仁和本周會先到二軍去投一場，準備下禮拜回到一軍出賽。」

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加上昨日延賽，樂天目前有6場補賽，其中5月11日對味全龍遇到兩度順延，扣除今天比賽，本季樂天出賽40場，是6隊出賽場次最少。

面對後續補賽周賽程，古久保健二表示，目前有些補賽還沒有確定日期，等補賽日期都確定再來討論如何因應，對於先發投手輪值的影響會比較大。

古久保健二認為，上禮拜四對味全與昨天對中信兄弟比賽，其實都可以打，不知道延賽的標準在那裡，天氣預報好像也不太準。

另外，古久保健二昨天也有關注日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬側腹拉傷的狀況，「可能是太想出力了，導致腹部受傷，「應該狀況是很好的，太想出力就去傷到了，感覺鬥志有拿出來，不過目前已經受傷了，就只能盡快想辦法回到場上。」