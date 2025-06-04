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兄弟新洋投已抵台　平野看過練投：資訊還不太夠

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）日前因右肩不適降二軍，目前還在二軍養傷，球隊近期已經補進新洋投，同時上周已經現身球場。

勝騎士在4月30日先發面對樂天桃猿，第2局投到一半，突然因右肩不適退場，5月1日被下放二軍休養。

先前勝騎士原本已經開始傳接球，但過程中突然出現不舒服，因此暫時停止丟球，打高濃度血小板血漿注射治療（PRP）。

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依照球隊計畫，勝騎士狀況就是先治療，先觀察，但球團為求保險起見，已經補強28歲新洋投華森（暫譯，英文全名為Nolan Watson），上周已經出現在台中洲際球場隨隊練習，本周則先到二軍報到。

有關於新洋投狀況，中信兄弟日籍總教練平野惠一坦言，「因為資訊還不太夠，他還需要調整，有稍微看一下上禮拜牛棚練投，但他只是輕輕丟，比較難做為參考，先安排在二軍調整，看什麼計劃，會再跟二軍討論，因為才剛來沒有幾天，出賽方面還無法確定。」

此外，昨天賽程因雨延賽，盧孟揚的先發輪值將跳過一次，至於設定周六回歸一軍的鄭浩均，是不是會受到影響，平野惠一表示，「會跟投手教練討論，之後會做決定，因為最近天氣都不好，會不會延賽也不知道。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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