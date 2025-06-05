大谷翔平被看好MVP三連霸　小熊「PCA」是最強競爭者



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平5月手感火燙，獲選國家聯盟單月最有價值球員，今年有機會叩關連續3年獲得年度最有價值球員獎，大聯盟專家票選看好連霸。

大谷翔平在5月份狀態火熱，出賽27場，敲出34支安打，包括15發全壘打，27分打點，跑回31分，打擊率0.309、OPS高達1.180，生涯大谷翔平共有6次榮獲單月最有價值球員，包括在美國聯盟4次、國聯則有2次。

去年大谷翔平專職擔任指定打擊，創下單季54轟、59盜成績，幫助道奇隊拿下隊史第8座世界大賽冠軍，個人獲得生涯第3座最有價值球員獎。

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前年大谷翔平拿到美聯年度最有價值球員獎，去年轉戰道奇隊，收下國聯年度最有價值球員獎，2季分別拿下美聯和國聯MVP，今年挑戰年度最有價值球員3連霸。

大聯盟官網專家票選看好大谷翔平有機會再得獎，而芝加哥小熊隊克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）票選排名第2，是大谷翔平最大對手。

預測國聯年度最有價值球員獎，經過大聯盟官網41位專家投票，大谷翔平獲得31張第1名選票，克勞-阿姆斯壯拿到5張第1名選票，排名在第2，道奇隊費里曼（Freddie Freeman）則是排在第3。

克勞-阿姆斯壯今年表現出色，昨天單場2盜，只花60場達成單季「15轟+20盜」，是史上第4快，目前累積15轟和21盜，對比大谷翔平23轟、11盜差距不大，克勞-阿姆斯壯本季勝場貢獻值3.6，勝過大谷翔平的3.0。