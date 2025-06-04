觀察德保拉狀況有落差　古久保幫陳晨威連續安打加油

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿4日8比2打敗中信兄弟，樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez）繳出優質先發，賽後樂天日籍總教練古久保健二認為，直球威力滿不錯，同時觀察德保拉（Jose De Paula）今天配球不太一樣。

本場樂天洋投威能帝先發6局用了93球，62個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，1次觸身球，失掉2分自責分，收下本季第6勝，獲選單場最有價值球員。



▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

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評價今日威能帝表現，古久保健二認為，「今天直球威力滿不錯的，對面打者沒有那麼容易掌握到直球，從第2局開始，直球威力慢慢出來，被打的幾乎都是變化球，第2局以直球為中心，來對決打者，第3局和第4局加入變化球，表現非常好。」

比賽打到2局下因雨暫停，經過1小時13分鐘暫停，威能帝續投，古久保健二透露，「那個時候沒有想過要換投手，有跟本人確認過他，他也想繼續投，之前兩場先發沒有勝投，今天能贏下來，對他自信心也會有提升。」

中信左投德保拉今天先發2局因傷退場，寫下生涯最短先發，總計54球，34個好球，投出1次三振，2次四壞球，失掉4分自責分，古久保健二觀察，「可能是比賽中斷之後，狀況調整沒有那麼好，他今天感覺配球跟以前不太一樣，以變化球為主，變化球比較多，感覺直球速度也沒有出來，感覺狀況跟之前有些落差，第2局我們有掌握下來，有得到4分，選手都很努力。」

恢復比賽後，樂天採用短打，順利得到分數，古久保健二直言，「想把分數搶下來，而且是恢復比賽的第1顆球，林政華點的也非常漂亮。」

此外，陳晨威今天單場雙安，已經連續28場敲安，古久保健二認為，「本人感覺多少有點壓力，如果說第1個打席敲出安打，那場比賽會比較放鬆，現在就是為他加油，連續安打是非常難的一項紀錄，希望他盡量去挑戰，但也不要想太多，把該做的做好。」