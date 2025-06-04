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樂天8比2勝兄弟　陳晨威推進連續28場安打

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）
▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟4日在桃園球場交手樂天桃猿，雙方皆由洋投先發，中信左投德保拉（Jose De Paula）對上樂天威能帝（Pedro Fernandez），此役樂天第2局攻下4分大局，搭配威能帝繳出優質先發，終場8比2打敗中信。

中信第1局率先得分，江坤宇遭到觸身球保送，王威晨揮出中外野二壘打，送回江坤宇，後面詹子賢補上左外野安打，王威晨想要衝回本壘，但遭到回傳球被觸殺在本壘。

2局下，樂天展開反攻，首名打者林智平選到四壞球，接著林子偉擊出中外野安打，宋嘉翔補上中外野安打，先打下1分，馬傑森再獲得四壞球，此時因為現場雨勢過大，比賽被迫暫停。

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經過暫停1小時13分鐘之後，比賽在晚間8點30分恢復進行，滿壘狀況下，林政華踩用觸擊短打，送回三壘上的林子偉，下一棒陳晨威敲出適時安打，連續28場敲出安打，帶有2分打點，樂天4比1超前。

第3局樂天林立擊出右外野安打，林智平擊出投手前滾地球，德保拉沒有接好，林智平藉由失誤上壘，德保拉下投手丘後往休息室走，根據聯盟公布，德保拉因傷退場，改由謝榮豪緊急接替。

中信第5局有分數進帳，高宇杰擊出中外野二壘打，岳政華補上左外野安打，攻上一、三壘，高宇杰靠著趁傳，跑回本壘得分。

樂天第7局再添分數，陳晨威、成晉安打上壘，林立敲出中外野二壘打，再打回2分，第8局林政華適時安打，追加2分保險，最後6分差勝出。

德保拉曾在2023年9月29日，先發面對味全龍，只有先發3局，失掉6分自責分，今日僅先發2局因傷退場，寫下生涯最短先發，總計54球，34個好球，投出1次三振，2次四壞球，失掉4分自責分，吞下本季第3敗，不過第1局三振掉成晉，則是德保拉生涯第800次三振。

本場威能帝先發6局，用了93球，62個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，1次觸身球，失掉2分自責分，收下本季第6勝。

關鍵字： 中職樂天桃猿

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