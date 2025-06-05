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道奇教頭送上驚喜　「粉紅保時捷」要給大谷翔平女兒

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）與大谷翔平的「保時捷玩笑」再升級，這回換他送上驚喜！他與太太聯手準備了一台粉紅色的電動保時捷，要給大谷翔平4月才出生的女兒。


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羅伯茲表示：「我想給翔平一個驚喜，我們買了這台遙控電動車送他女兒，雖然平常喜歡互開玩笑，但這次是真心想表達敬意。」

▲道奇隊總教練羅伯茲送給大谷翔平粉紅色保時捷小車。（圖／取自道奇隊官方X）
▲道奇隊總教練羅伯茲送給大谷翔平粉紅色保時捷小車。（圖／取自道奇隊官方X） 

羅伯茲親自將小車交給大谷翔平時說，「這是送給你女兒的禮物，也算是我們之間的小玩笑，她的第一台車，不錯吧？還能遙控喔！」

大谷翔平開玩笑回應：「謝謝！太棒了，我還以為是有什麼麻煩，才被叫進來。」

先前大谷翔平打破羅伯茲保持的道奇隊史「日籍球員最多全壘打」紀錄，羅伯茲開玩笑表示，「期待收到保時捷」，大谷翔平則回送一台保時捷迷你模型，笑說：「若能奪下世界大賽冠軍，就考慮送真的。」

今年春訓大谷翔平送出一台藍色可乘坐的兒童保時捷玩具車給羅伯茲，這段有趣的互動延續至今，這次換羅伯茲回送粉紅版玩具保時捷給大谷翔平剛出生的女兒，再次展現兩人間的深厚情誼與幽默默契。

▲道奇隊總教練羅伯茲送給大谷翔平粉紅色保時捷小車。（圖／取自道奇隊官方X）
▲道奇隊總教練羅伯茲送給大谷翔平粉紅色保時捷小車。（圖／取自道奇隊官方X） 

關鍵字： 影音MLB大谷翔平棒球

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