DV延續贊助樂天桃猿　廉世彬演繹草寫Monkeys系列



▲DA VILLAGE延續與樂天桃猿贊助合作。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

台灣運動品牌DA VILLAGE（後稱DV）延續與樂天桃猿職業棒球隊的贊助合作，在新賽季合作上，以主要贊助運動品牌提供球員場上球衣、球褲、訓練服裝、套裝及運動束衣等裝備，今年上半季聯名商品除了推出球員所著用的熱身服飾和備品之外，更設計以女性為主的商品。



本次推出的聯名商品包共有三個系列，一是以熱身為出發的【球員款系列】，包含了「球員款運動連帽外套」、「球員款機能五分袖帽Tee」和「球員款機能短Tee」，以及【備品系列】，推出了「棒壘球運動裝備包」和「黑金紀念棒球」，第三個系列則是以女性為出發設計的【草寫Monkeys系列】，有「半截短Tee」及「拼接美式足球衣」，「拼接美式足球衣」有提供線上客製，喜歡這一款的球迷可以選擇自己喜歡的名字和背號，拿到一件專屬於自己的球衣。

上半季聯名商品的拍攝邀請到了樂天隊上的成晉與呂詠臻，成晉在傷癒復出後，狀態漸入佳境，不論是球隊或者球迷都對他有著極高的期待；而剛轉到樂天的投手呂詠臻，也已經是今年樂天的牛棚大將，成為樂天的利器。

兩位球員不只球打得好，在拍攝過程中，無論是肢體動作還是面部表情都十分到位，讓第一波的聯名商品的照片格外富有「殺氣」。

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【草寫Monkeys系列】，則是請到了樂天女孩的廉世彬，一向以甜美可愛著稱的她，這回換上美式運動風格，展現了率性俐落的一面。甜美的笑容搭配帥氣中性服裝的反差感，也驚喜了所有球迷。