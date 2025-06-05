中信兄弟簽下新洋投　「黃勝」披上18號戰袍



▲中信兄弟洋將黃勝。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟球團今日公告，與新洋投黃勝（Nolan Watson）完成簽約，未來將披上黃衫18號，成為球隊新成員。

過去曾是美國職棒大聯盟皇家隊於2015年第一輪選進，去年則是在美職3A體系發展，期待黃勝在加入中信兄弟後，能夠將實力發揮於賽場上，為團隊的二連霸目標做努力！

現年28歲黃勝出身於美國印第安納州，2015年在美國職棒選秀會上以首輪之姿加入堪薩斯市皇家隊，期間大部分皆在小聯盟體系，2019年完成手肘韌帶移植手術。

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2022年黃勝離開皇家隊，轉戰聖地牙哥教士隊小聯盟體系，去年穩定3A出賽，雖然沒有升上大聯盟的機會，不過黃勝仍憑藉奮戰的決心，為延續投球生涯持續努力，今天正式與中信兄弟完成簽約後，也正式展開個人的亞洲職棒之旅。

在經過體檢過關後，中信兄弟黃勝將前往屏東二軍基地進行訓練與調整，期待在黃勝加入團隊後，能夠跟上目前洋投德保拉、羅戈、黃博多及在二軍治療的勝騎士的腳步，厚實團隊先發投手戰力。

中信兄弟劉志威領隊表示，「黃勝在向球隊報到後，目前狀態仍需要由教練團協助持續調整，本週已前往屏東園區進行訓練，期待在黃勝加入團隊後，可以補足洋投戰力的輪替陣容，並在內部良性競爭下，團隊會持續朝二連霸的目標做努力，也全力為接下來的賽事奮戰！」