樂天力邀動力火車等11組藝人　加碼韓援三本柱合體演唱



▲樂天桃猿動紫趴。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿年度經典音樂派對2025「FUSO動紫趴」即將震撼開唱，熱血盛宴邁入第13年，將於6月6日至8日在桃園球場連續3天，11組超強藝人卡司接力登場、樂天球員及女孩特別演出，再加上推進隊長特別表演，迎接今夏最炸裂的動紫時刻！

今年的動紫趴開幕日由新生代全方位藝人ELKIE莊錠欣、原住民雷鬼靈魂唱作歌手Matzka打響第一聲，並由推進隊長籃籃攜手神秘嘉賓於二局下加碼演出，讓現場熱度持續飆升。

接下來，6月7日將迎來創作才子周自從攜MyBro大樂隊全場合唱，復古浪漫的icyball冰球樂團、全民情歌天后丁噹以及氣氛製造機陳昇與新寶島康樂隊接力登場，讓全場沉浸在音樂的薰陶之中。

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壓軸日更是星光閃耀，山的孩子樂團依舊陪伴全場，歐巴尚青與猴系因仔首次公開合作曲及田亞霍與兆群帶來全新創作，接著入圍金曲3獎項的JUD陳泳希強勢登場，最終由動力火車以磅礡演出引爆最終高潮。

這場音樂盛宴不僅僅是歌手舞台，桃猿球員登台演出，李勛傑迎來職棒生涯首唱，林政華再度帶領全場合唱，陳晨威與林智平接力登場，為球迷獻上最深刻的情歌演出。

樂天女孩更打造台日韓限定舞台，從ZX芷軒與Fairy X的炸裂開場，到廉世彬的甜美韓語歌曲，再到Kaho的溫柔日文演唱，為3日的動紫趴創造另一波高潮！韓援三本柱河智媛、禹洙漢、廉世彬更將合體驚喜演唱中文歌曲。

除了音樂演出，樂天桃猿也貼心準備專屬贈品，凡憑當日內野門票即可兌換「動紫螢光棒」，讓球迷一起點亮紫海，除此之外還可領取限量Red Bull能量飲料。