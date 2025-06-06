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點出徐若熙單場挨2轟關鍵　葉總鼓勵向伍鐸學習

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）
▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／天母報導

味全龍投手徐若熙上周日先發5.1局丟5分，單場挨了2轟是生涯最多，不過味全總教練葉君璋認為，「表現沒有不好。」

6月1日徐若熙面對中信兄弟，先發5.1局，用了90球，65個好球，被擊出4支安打，包括2發全壘打，是生涯第一次單場挨2轟，不過送出10次三振，1次四壞球，失掉5分自責分，最快球速投到156公里。

有關於徐若熙狀況，葉君璋認為，「那天他表現沒有不好，甚至還有球探跑來說，他投得不錯，但確實說實話，跟他表現很好的時候有一點落差。」

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葉君璋說明，「主要是他的投球角度，球會比較平，比較容易被打者掌握，觸身球也是因為這樣，有影響到出手。」

本周安排徐若熙下二軍，葉君璋解釋，「其實徐若熙前一場的球速平均也很好，但原本就有跟醫生討論過，一段時間就會讓他多休幾天，所以才會讓他下二軍。」

葉君璋認為，「徐若熙可以學習伍鐸（Bryan Woodall）的投球方式，一定會更好，伍鐸在乎球路進壘的移動，不是只有投球。」

日本職棒軟軟隊名捕城島健司預計將來台，觀察徐若熙投球，王貞治將視身體狀況決定是不是要來台，葉君璋強調，「每個人投球方式不一樣，徐若熙可以跟伍鐸學習投球，怎麼去跟打者比賽以及投球策略。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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